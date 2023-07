Van der Sar, come sta l’ex portiere: l’ultimo comunicato dell’Ajax

Van der Sar come sta: è ancora ricoverato in terapia intensiva dopo il malore accusato durante una vacanza a Spalato in Croazia. Ad aggiornate sulle sue condizioni di salute è il club olandese dell’Ajax attraverso le parole della moglie.

Van der Sar, come sta l’ex portiere

Edwin Van Der Sar, oggi, è direttore generale dell’Ajax ma in passato è stato portiere di calcio della Juventus e del Manchester United su tutte. Dopo la niotizia resa nota, tanta ansia per le sue condizioni di salute. Il dirigente olandese è stato ricoverato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. A rendere nota la notizia è stato il club olandese dell’Ajax.

“Edwin è stato vittima di un’emorragia cerebrale – si legge nella prima nota della società -. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più precise seguirà un aggiornamento. Tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando”.

L’ultimo comunicato dell’Ajax

“L’Ajax aggiorna sulle condizioni di Edwin van der Sar a nome di sua moglie Annemarie”, si legge nella nota. “Edwin è stato rimpatriato dalla Croazia venerdì sera ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale olandese. La sua situazione rimane la stessa: stabile, in condizioni non pericolose per la vita e comunicativo. La famiglia Van der Sar desidera esprimere la propria profonda gratitudine all’ ospedale universitario di Spalato per le cure prestate durante l’ultima settimana. Edwin deve rimanere nell’unità di terapia intensiva dove verrà sottoposto ad ulteriori indagini, e la famiglia spera ardentemente che possa concentrarsi sulla sua guarigione”.

Update Edwin van der Sar on behalf of his wife Annemarie (July 15): ⁰⁰Edwin has been repatriated from Croatia on Friday evening and is currently in the intensive care unit of a Dutch hospital. His situation remains the same: stable, in a non-life-threatening condition and… pic.twitter.com/Ji7G8o1Rtl — AFC Ajax (@AFCAjax) July 15, 2023

