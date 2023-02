Sanremo 2023, la lettera di Zelensky: “Ucraina vincerà con il mondo libero”

Il festival della musica italia ha, ancora per una volta, riscosso moltissimo successo, sorprendendo persino le aspettative di qualcuno. Ci sono stati momenti di divertimento, di riflessione e di discussione, oltre a quelli musicali. Da citare, per Sanremo 2023, anche la lettera di Zelensky, il quale ha voluto lanciare un forte messaggio all’Europa e al Mondo, ad ormai quasi un anno dallo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia.

La lettera di Zelensky a Sanremo 2023

Quasi un anno fa nessuno si sarebbe aspettato un quadro del genere: l’Ucraina a difendersi – con le unghie e con i denti – dagli attacchi russi. Zelensky contro Putin, la voglia di sopravvivere contro quella di sottomettere. Eppure, dal 2022 al 2023, la situazione è soltanto peggiorata.

A Sanremo 2023, come per ogni edizione, si è discusso a lungo di tematiche di attualità. Dalla parità di genere con Chiara Ferragni al tema razzismo con Paola Egonu, arrivando al momento dedicato alla condizione degli ucraini.

Il presidente dell’Ucraina ha infatti inviato una lettera da diffondere a tutti e da leggere durante la finale. Amadeus ha precisato che avrebbe condiviso il messaggio senza cambiare o interpretare nulla:

“Abbiamo ricevuto una lettera dal presidente ucraino, rivolta a tutti i partecipanti al festival e ve la leggo esattamente come è arrivata, tradotta direttamente dall’ambasciata”.

Ad occuparsi della lettura – coerente e fedele – ci ha pensato dunque Amadeus, in qualità di conduttore:

“L’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra. Vincerà insieme al mondo libero. Vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e, certamente, della cultura. Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader che insieme all’Ucraina avvicinate questa vittoria”.

Nella parte centrale traspare un vero e proprio messaggio di speranza e resilienza. Lo stesso Zelensky, al termine del festival, ha poi invitato il vincitore – Marco Mengoni – a Kiev, quando tutto sarà finito, per cantare insieme e festeggiare la fine di uno scontro che, in questo momento, non sembra voler terminare.