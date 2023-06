Timothy Weah, chi è il figlio di George Weah a un passo dalla Juventus: vita privata, carriera, ruolo

Chi è Timothy Weah, calciatore classe 2000 figlio di George Weah pronto a firmare per la Juventus. Scopriamo qualche informazione in più sul nuovo acquisto dei bianconeri, in arrivo dal Lille per 12 milioni di euro.

Chi è Timothy Weah, figlio di George Weah a un passo dalla Juventus: vita privata, carriera

Nato a New York il 22 febbraio del 200, Timothy Weah ha 23 anni ed è un promettente calciatore statunitense, figlio dell’ex bomber e Presidente della Liberia George Weah. Ha due fratelli più grandi, George Jr., anch’egli calciatore, e Martha. Cresciuto negli Stati Uniti, comincia la sua carriera come attaccante ed esterno offensivo, ruolo in cui gioca anche in Nazionale. È sceso in campo 31 volte con i colori degli Stati Uniti, segnando 4 goal e vincendo due CONCACAF Nations League . Si fa notare soprattutto per le sue sorprendenti doti fisiche e per la precisione dei suoi cross.

Tim Weah si forma calcisticamente al Blau-Weiss Gottschee e ai New York Red Bulls per poi passare alle giovanili del Paris Saint Germain. Fa il suo esordio da professionista proprio al PSG, dove colleziona cinque presenze e un goal tra il 2017 e il 2019. A gennaio di quell’anno passa in prestito al Celtic, dove con 13 presenze e 3 goal contribuisce ad un’annata piena di trofei per il club scozzese. Di ritorno in Francia, viene acquistato dal Lille per 10 milioni di euro, più una clausola del 10% sulla rivendita.

Dopo un primo anno di assestamento, diventa un perno della prima squadra dei Mastini, con 107 presenze e 6 goal in tutte le competizioni. Nella sua ultima stagione con i rossoblù, l’allenatore Paulo Fonseca rimodella Weah in un nuovo ruolo, schierandolo come terzino. L’esperimento si rivela un successo e Tim mostra le sue qualità sia sulla fascia destra che su quella sinistra.

L’accordo con la Juventus, 12 milioni di euro per il Lille

Secondo le ultime indiscrezioni, Timothy Weah è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri hanno un accordo verbale sia con il Lille che con il giocatore. Al club francese andranno 12 milioni di euro, mentre l’esterno firmerà un contratto da cinque anni. La grande duttilità di Weah potrebbe rivelarsi un’arma importante per la squadra di Max Allegri, che potrebbe schierarlo sia come ala offensiva che come terzino. Le prestazioni deludenti di Alex Sandro e l’età ormai avanzata di Juan Cuadrado potrebbero persino lanciare il 23enne americano verso un posto da titolare.