Jolanda Renga, chi è il fidanzato Filippo Carrante

Jolanda Renga ha un fidanzato e si chiama Filippo Carrante. I due sono molto uniti e hanno fatto insieme un bellissimo viaggio in Africa

Filippo Carrante, fidanzato di Jolanda Renga, è originario di Como, classe 1999. Ventiquattro anni già compiuti, si è laureato da poco e tra le sue passioni c’è il calcio. Il ragazzo infatti indossa la casacca della prima squadra del G.S. Cavallasca. Per gli amici è soprannonimato semplicemente Pippo e i due ragazzi si frequentano ormai da un po’ di mesi.

Il viaggio e il matrimonio…in Africa

Nell’estate 2023 i due si sono recati in Africa – precisamente in Tanzania – per la loro nuova avventura tra gli animali e la cultura africana e hanno condiviso anche il loro “matrimonio africano”. I due, in particolare, si trovavano insieme ad alcuni ragazzi africani che hanno spiegato loro alcune usanze legate al giorno del matrimonio.

La cerimonia

Jolanda e Filippo hanno voluto quindi provare questa esperienza e hanno deciso di prendere parte ad una cerimonia di nozze molto veloce, dove un ragazzo africano ha legato il braccialetto e anello, incorniciato con fiori rossi, attorno al polso della figlia di Ambra, e Filippo ha messo l’anello all’anulare. Si trattava di una cerimonia non ufficiale ma che ha divertito molto entrambi.