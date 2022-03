Asia Valente, chi è: genitori, fidanzato, Le Iene, Grande Fratello, La Pupa e il Secchione

Asia Valente, chi è: nasce come modella ed influencer, poi decide di inserirsi nel mondo dello spettacolo televisivo. Ha origini campane e nel 2022 è nel cast del programma La Pupa e il Secchione.

Asia Valente, chi è: vita privata

Asia Valente è una modella classe 1996 ed è nata a Benevento, in Campania. Dopo le scuole superiore, si è trasferita a Milano, dove ha cercato di seguire la strada della modella ed influencer. Suo padre è un noto personal trainer a Benevento.

Ha posato senza veli per la rivista Playboy e i suoi scatti sui social sono molto accattivanti per attirare attenzione ma anche per promuovere brand ed eventi.

Asia Valente: genitori

Il padre è un importante e conosciuto personal trainer nella città di Benevento, dove i genitori risiedono. Da lui, ha ereditato la passione per lo sport e l’allenamento.

Asia Valente: fidanzato

Asia Valente ha avuto una relazione con un ex membro del gruppo Dark Polo Gang ovvero Arturo Bruni, in arte Dark Side/Side Baby e poi si è legata a Callagher.

Attualmente è single.

Le Iene, Grande Fratello, La Pupa e il Secchione

Le sue prime esperienze televisive sono i programmi Ciao Darwin e Le Iene. Nel 2020, ha partecipato al Grande Fratello Vip mentre, a marzo 2022, è tra i concorrenti del programma La Pupa e il Secchione. La nuova stagione, composta da otto puntate, sarà condotta da Barbara D’Urso e sarà piena di novità e rivoluzioni rispetto alle precedenti edizioni. La prima puntata andrà in onda il 15 Marzo 2022 su Italia 1, alle 21 e 30.