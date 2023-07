Van Der Sar ricoverato in terapia intensiva: come sta l’ex portiere della Juve e Manchester United

Van Der Sar ricoverato in terapia intensiva: l’ex calciatore ed attuale dirigente olandese si è sentito male ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La notizia è arrivata con una nota ufficiale dall’Ajax.

Edwin Van Der Sar, oggi, è direttore generale dell’Ajax ma in passato è stato portiere di calcio della Juventus e del Manchester United su tutte. Purtroppo in queste ore c’è tanta ansia per le sue condizioni di salute. Il dirigente olandese è stato ricoverato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. A rendere nota la notizia è stato il club olandese dell’Ajax.

“Nella giornata di venerdì Edwin van der Sar è stato vittima di un’emorragia cerebrale – si legge nella nota della società -. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più precise seguirà un aggiornamento. Tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando”.

Tanti sono stati i messaggi di affetto da parte dei suoi ex club con cui ha giocato. Secondo quanto riporta De Telegraaf, Van der Sar si trovava in vacanza in Croazia quando si è sentito male: ora si trova in un ospedale locale. Oggi ha 52 anni e da calciatore ha giocato con Ajax, Juventus, Fulham e Manchester United, oltre a quella della nazionale olandese in 130 occasioni tra il 1995 e il 2008. È tornato ad Amsterdam da dirigente del marketing nel 2012, per poi essere promosso a direttore generale nel 2016.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023