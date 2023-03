Berlino, spin off della Casa di Carta: due vecchie conoscenze nel cast. Quando l’uscita della serie tv?

Berlino è lo spin off della famosa serie tv della Casa di Carta. Nelle ultime ore sono state annunciate due vecchie conoscenze della famosa serie tv che torneranno insieme ovviamente al protagonista.

Berlino, spin off della Casa di Carta: due vecchie conoscenze nel cast

Berlino è lo spin off della Casa di Carta che presto arriverà in streaming su Netflix. Il 3 ottobre 2022 sono iniziate le riprese a Parigi per poi continuare a Madrid nell’arco di diverse settimane. Saranno in totale otto episodi.

Si sono unite al cast due vecchie conoscenze: Itziar Ituño e Najwa Nimri, che ne La Casa di carta interpretavano rispettivamente Raquel, ispettore di polizia che poi si unisce alla banda col nome di Lisbona, e Alicia Sierra. Insieme a loro la sua nuova gang: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un’autorità nell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa (Fariña – Cocaine Coast) veste i panni di Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) interpreta Cameron, un kamikaze che vive sempre al limite; Julio Peña Fernández (Dalla mia finestra) dà vita al ruolo di Roi, il fedele seguace di Berlino; e Joel Sánchez interpreta Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda.

Quando l’uscita della serie tv?

Ci piace l’idea di introdurre una nuova banda attorno a Berlino ma in uno stato emotivo completamente differente”, hanno dichiarato Álex Pina, il creatore de La Casa di carta. Lo spin off di Berlino arriverà su Netflix a fine dicembre 2023.