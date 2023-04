Black Knight, trama, data d’uscita, trailer del nuovo k-drama Netflix

Tutto su Black Knight, nuovo k-drama in uscita su Netflix a maggio: quando esce, trailer della serie e trama in breve.

Quando esce Black Knight, nuovo k-drama targato Netflix: trama, data d’uscita, trailer. Una nuova serie tv sudcoreana ambientata in un mondo post-apocalittico è in arrivo sulla celebre piattaforma streaming. Tutto quel che c’è da sapere.

Black Knight, tutto sul nuovo k-drama Netflix: quando esce, trailer, trama

Nel mese di maggio arrivano su Netflix una serie di interessanti novità. Tra queste spicca un nuovo k-drama dal sapore post-apocalittico: parliamo di Black Knight, serie ispirata al manhwa di Lee Yoon-gyun Delivery Knight, in uscita sulla piattaforma il prossimo 12 maggio in oltre 190 paesi in tutto il mondo. Il trailer della serie, è stato distribuito su Youtube nei giorni scorsi e ha già raccolto oltre un milione di visualizzazioni sul canale inglese di Netflix. Ecco il trailer italiano di Black Knight.

Trama e cast della serie, cosa sappiamo

Black Knight ha una premessa semplice quanto intrigante: “In un mondo senza aria, un cavaliere ribelle dispensa speranza. La sola speranza di salvare il mondo”. Nel 2071, la popolazione mondiale è stata decimata dall’inquinamento e l’unico modo per sopravvivere per i pochi superstiti è attraverso l’aria imbottigliata recapitata eroicamente dai cosiddetti Cavalieri delle consegne: “In un futuro distopico devastato dall’inquinamento, la sopravvivenza dell’umanità intera dipende da un gruppo di corrieri… decisamente atipici”. La storia segue le vicende del leggendario cavaliere 5-8 e del rifugiato Sa-wol, che sogna di diventare un corriere.

Il cast della serie include alcuni nomi sicuramente noti agli appassionati di serie coreane. Il cavaliere 5-8 è interpretato da Kim Woo-bin, che ha già lavorato con il regista della serie, Cho Ui-seok, nella commedia thriller Master. Sa-wol ha invece il volto di Kang Yoo-seok, già noto per il suo ruolo nel legal drama Payback. Il cast include inoltre Lee Sang-hee (Non siamo più vivi), Kim Eui-sung (WeCrashed), Jin Kyung (Avvocata Woo) e Song Seung-heon (Dinner Mate).