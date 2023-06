Renzi contro Schlein: “Perderà anche alla condominiali”. Murales a Bologna contro la segretaria del Pd

Renzi contro Schlein: il leader di Italia Viva usa parole molto forti mandando un duro messaggio alla segretaria del Pd che ultimamente non se la passa bene. A Bologna appare anche un murales contro di lei.

Renzi contro Schlein: “Perderà anche alla condominiali”

Duro attacco di Matteo Renzi a Elly Schlein in un’intervista a Laura Cesaretti sul Giornale. “Elly Schlein funziona per vincere le primarie, ma – come sempre – chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultras e poi perde tutte le elezioni, anche quelle condominiali”. Parole dure da parte del leader di Italia Vivia: “Il petardo Schlein ha fatto recuperare qualche tessera in sezione e qualche copia in edicola. Ma alla fine fare politica richiede talento e coraggio delle scelte: l’armocromista non ti salva se non hai un progetto per il Paese”. Inoltre, ha aggiunto che “la stampa di sinistra prima o poi dovrà fare i conti con la realtà e non con la narrazione”. E cioè che “l’alternativa a Giorgia Meloni o sarà riformista o non sarà. Il modo per attaccare Meloni è chiederle conto delle sue contraddizioni, non gridare al fascismo. Perché non c’è il fascismo alle porte. E sarà bene che se ne facciano una ragione anche i protomartiri della tv che hanno raccontato di lasciare la Rai in nome della democrazia, e in realtà vanno solo a fare cose diverse o pagate meglio”.

Murales a Bologna contro la segretaria del Pd

Mart Signed, noto street artist livornese, ha disegnato un murales a Bologna contro la segretaria del Pd. “Gli unici stivali a non essere affondati nel fango – spiega Mart Signed – sono stati quelli del neo segretario de PD Elly Schlein”, che in questa rappresentazione appare macchiata dal fango della disperazione di chi ha perso tutto. “Un cambio di rotta, meno glamour e più sostanziale, sembra l’unico possibile per ristabilire un diretto rapporto non soltanto con l’elettorato, ma con un intero territorio, ormai santificato soltanto dalle apparizioni del presidente del consiglio e di Ursula von der Leyden, insieme a Bonaccini protagonisti di una parata istituzionale sui territori colpiti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mart Signed (@martsigned)

