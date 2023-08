Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato. Dopo la fine della storia con lo storico fidanzato Luca Vezil, arrivata al capolinea qualche mese fa, la più piccola delle Ferragnez pare aver trovato una nuova fiamma.

Valentina Ferragni dopo Luca Vezil

Valentina Ferragni ha trovato un nuovo fidanzato. Archiviata la lunga relazione con Luca Vezil, influencer come lei, la più piccola delle Ferragnez pare aver trovato un nuovo amore. Il nuovo fidanzato si chiama Matteo Napoletano, da qualche mese indicato al suo fianco. A mostrare per la prima volta il nuovo compagno è la mamma Marina Di Guardo con delle foto sui social dove, fotografando il raduno della famiglia Ferragni, ha mostrato anche il nuovo compagno di Valentina.

Valentina Ferragni, chi è il nuovo fidanzato

Matteo Napoletano, nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, è di nove anni più giovane di lei, originario di Castelfranco Veneto ma residente a Los Angeles dove studia e frequenta un’università cristiana-evangelica privata. Come si siano conosciuti non è chiaro, ma intanto sono già stati paparazzati. Whoopsee, infatti, li ha già fotografati insieme a Portofino tra baci e gesti affettuosi anche se da parte di Valentina non è ancora stata lanciata sui suoi social nessuna foto ufficiale di loro due insieme.