Julian Sands, chi era l’attore scomparso: ritrovati i resti del suo corpo in California

Julian Sands era un attore britannico che era scomparso nei mesi scorsi durante escursione sul monte Baldy, situato nell’area delle San Gabriel Mountains, nel sud della California a circa 80 chilometri da Los Angeles.

Julian Sands, chi era l’attore scomparso

Julian Sands è stato un attore inglese che era scomparso all’inizio del 2013. Protagonista di alcuni film come “Urla del silenzio”, “Camera con vista”, “Arachnophobia” e “Ocean’s Thirteen”, era stato dichiarato ufficialmente disperso dallo sceriffo della contea di San Bernardino, California.

Sands ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni 80′ nel film romantico britannico del 1985 “Una camera con vista” con Helena Bonham Carter. Ha avuto ruoli anche in film horror come Warlock (1989), Aracnofobia (1990), Il pasto nudo (1991) di David Cronenberg. Tra i suoi ultimi lavori il film The ghosts of Monday dell’italiano Francesco Cinquemani, un thriller ambientato a Cipro. Nato il 4 gennaio 1958 a Otley, viveva nel quartiere di North Hollywood a Los Angeles con sua moglie, la scrittrice Evgenia Citkowitz. Hanno avuto due figli e lui ha avuto un figlio da un precedente matrimonio.

Ritrovati i resti del suo corpo in California

I resti dell’attore sono stati ritrovati sulle montagna della California dove era scomparso alcuni mesi fa. Lo riferisce la Cnn citando la polizia, tre giorni dopo il ritrovamento dei resti da parte di alcuni escursionisti. “Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni. La modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test”, ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in una nota.