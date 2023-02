Una voce per San Marino 2023: i vincitori sono i Piqued Jacks

Per il 2023 si è tenuto il programma "Una voce per San Marino", che ha visto come vincitori i Piqued Jacks.

L’Eurivision è la meta ambita di tutti i cantanti, di successo ed emergenti. A parteciparvi solo i “pochi eletti”, come ad esempio – per l’Italia – chi vince Sanremo. Per quanto riguarda San Marino occorre invece fare quasi un “contest”. Per il 2023 si è così tenuto il programma “Una voce per San Marino”, che ha visto come vincitori i Piqued Jacks.