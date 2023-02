Chi è Moreno, rapper ligure: vita, carriera e album

Chi è Moreno, rapper ligure che prenderà parte a Una Voce per San Marino 2023. Dopo diversi anni lontano dai riflettori, l’artista è pronto a riprendersi un po’ di popolarità.

Andiamo a scoprire la sua carriera e i suoi album.

Moreno: chi è il rapper che ha vinto Amici

Nato a Genova il 27 Novembre 1989, Moreno Donadoni – in arte Moreno – ha cominciato il suo percorso in qualità di rapper dal 2011, facendosi largo in vari concorsi regionali e nazionali grazie al suo freestyle. Il salto di qualità lo fa nel 2013, partecipando al talent show condotto da Maria De Filippi. Il giovane artista non soltanto partecipa ad Amici, ma vince anche la dodicesima edizione, diventando il primo rapper a prendere parte al programma.

Dopo il successo di Amici – nello stesso anno – pubblica il suo primo disco dal titolo Stecca. L’anno seguente torna al talent show come direttore artistico. Lancia anche il secondo album intitolato Incredibile. La popolarità che sta ottenendo gli permette di partecipare anche a Sanremo nel 2015, con il singolo Oggi ti parlo così.

Continua a dedicarsi alla musica e a scrivere e pubblicare canzoni, anche se comincia a perdere terreno. Negli ultimi anni conta si dedica a diverse collaborazioni, ma l’ultima tournée risale al 2014.

Desideroso di tornare sotto i riflettori – e brillare come un tempo – il 33enne parteciperà al programma Una Voce per San Marino 2023. Insieme a lui ci saranno molti concorrenti, come Deborah Iurato (anch’essa vincitrice di Amici). L’obiettivo è quello di brindare al successo e rappresentare il paese all’Eurovision di Liverpool, dove sarà presente anche Marco Mengoni, meritevole di aver vinto il festival della musica italiana.

Una ghiotta occasione per Moreno, rapper che ha bisogno di rilanciarsi e di ritrovare quella popolarità che sembra aver perduto. Sono però 22 gli artisti che si affronteranno in finale. Servirà un’ottima prova per vincere su tutti gli altri.