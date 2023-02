Eiffel 65, chi sono i favoriti di “Una voce per San Marino”

Gli Eiffel 65 sono un gruppo musicale italiano nato nel 1998 negli studi della casa discografica torinese Bliss Corporation. Ecco cosa sappiamo di loro? Attualmente favoriti per la vittoria di “Una voce per San Marino 2023″ che dà il pass per l’Eurovision Song Contest.

Eiffel 65, chi sono Gli Eiffel 65 sono un gruppo musicale italiano nato nel 1998. La formazione originale della band comprendeva il musicista Maury, il front-man e cantante Jeffrey Jey e il disc jockey Gabry Ponte. Per l’enorme successo delle loro hit, prima fra tutte Blue (Da Ba Dee), gli Eiffel 65 sono il gruppo icona nella storia della musica dance italiana e internazionale che in carriera hanno venduto più di 15 milioni di copie nei primi cinque anni. L’8 marzo 2005 Gabry Ponte, impegnato fin dal 2001 in una carriera solista parallela, uscì dal gruppo per l’impossibilità di coniugare il suo impegno con quello degli Eiffel 65. Il nome Il nome del gruppo “Eiffel 65” è frutto della scelta casuale di un computer che individuò in un elenco di possibili nomi la parola “Eiffel“, alla quale fu aggiunto per errore il numero 65 le cui cifre appartenevano a un numero telefonico scritto su una demotape. Sanremo e “Una voce per San Marino” Nel 2003 parteciparono al Festival di Sanremo. Il 5 marzo debuttano al teatro Ariston con il singolo Quelli che non hanno età e si classificano al 15º posto su un totale di venti artisti. A premiare l’audacia del gruppo tuttavia saranno le vendite: il disco risulterà primo su tutti i brani presentati alla manifestazione canora. Nel 2023 partecipano a “Una voce di San Marino 2023” e sono dati per favoriti. Premi e nomination Nella loro carriera, gli Eiffel 65 vantano importanti riconoscimenti internazionali tra cui il World Music Award ricevuto a Montecarlo nel 2000 come artisti italiani che più hanno venduto nel mondo e la nomination ai Grammy Awards americani nella categoria “Miglior artista dance”.