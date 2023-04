In Heaven, l’ultimo singolo di Nitro: testo e video del pezzo cantato con Ernia

Il mese di Aprile continua a regalare nuove canzoni e il panorama musicale italiano si amplia sempre di più. Nitro presenta il suo nuovo singolo dal titolo In Heaven, cantato insieme ad Ernia.

Si unisce così alla lista degli artisti che hanno pubblicato una nuova canzone.

In Heaven, il testo dell’ultimo singolo di Nitro

Dopo Paola Turci – con Fiore di ghiaccio – e Francesco Gabbani – con L’Abitudine – arriva Nitro, seppur con un genere completamente diverso. Il rapper italiano torna così a far parlare di sé e, insieme a Ernia, si racconta nel nuovo singolo In Heaven.

Il 30enne, che si definisce l’outsider della musica italiana, si mostra senza filtri e, dopo aver pubblicato il suo ultimo album (appunto Outsider), mostra le varie canzoni. Con In Heaven ha raccolto già molti consensi, superando le 52.000 views su YouTube in circa 24 ore.

Di seguito il testo del singolo In Heaven di Nitro:

Hai puntato in faccia la mia glock lirica,

E boom sibila

Ernia fra non rappa pontifica, in classifica

Apri la bocca bevi ansia liquida, mortifica

Fatti il segno della croce e poi posticipa o si scivola

Per due pezzi pop ora son pop, pensa che palle

Se di me sai il pop è perché bro, sei di quel target

Che domande, non faccio giri di parole

Perché se ne metto troppe poi ti cala l’attenzione

Sono un best selling, che ti perdi

Mi cade l’occhio sopra certi culi, Katy Perry

Il rap in ita attira i minorenni, tipo R Kelly

Quindi sputtano i miei fratelli frate come Harry

Dal mio pensiero fra ci estraggo il dinero come col greggio

Se c’hai da ridire è perché al mio posto faresti peggio

No non mi correggo, per un commento nel quale ragli

Che per te è tutta una mafia finché tu non ci guadagni

Chi mi ha abbandonato l’ho rincontrato sotto altre vesti

Tornan tutti frate come chi tiene due piedi destri

Io perdono se mi serve e poi fanculo

Finché metto tanti cerchi dopo l’1, che ci sembra scritto Google

A me non basta che tu mi dia del fenomeno

Sai si alza il cash, lo so come ritornano

AH AH BEH tu vuoi farla a me? Penso namastè

Però spero un po’ che muoiano

Ho soltanto me e il microfono

Sai si alza il cash, lo so come ritornano

AH AH beh tu vuoi farla a me? Penso Namastè

Però spero un po’ che muoiano

Come può essere la cura se ci annienta,

come può essere cultura se cancella,

anche nella paura la penna mi protegga,

se morire da soli è la natura di una stella…

E ora che posso faccio più di così,

poveri illusi vi ho confusi ma rimango ancora un Uzi sul mic,

eravamo esclusi senza un identikit,

guardo i tuoi figli rappusi dopo una decade chi ride di chi?

Scrivi “the pen is on the table”, mandalo alla tua label,

ti ha reso famous fottendoti come Kanye con Taylor,

non vedo chi ho di fronte, ma temo i giorni in forse,

prima che lo skyline rubasse al cielo l’orizzonte

Homie accendi i neuroni, questa non è una fake news

se fai un lavoro che odi per noi il venduto sei tu! uh!

tu dopo un tour già vorresti la servitù?

picchiamo quello che ti scrive i testi e poi non rappi più

sarò il messia che volete, se pagherete,

ma ora che potete perché nessuno tira le pietre?

in rete dicono flop, è il popolo, non un hater,

se quest’anno sarai il G.O.A.T., il prossimo sei “overrated e pop”!

Come puoi essere la cura se ci annienta?

Come può essere cultura se cancella?

È tutto un ciclo,

dal detestare chi è nato ricco a diventare ricco fino a farmi schifo!

A me non basta che tu mi dia del fenomeno

Sai si alza il cash, lo so come ritornano

AH AH BEH tu vuoi farla a me? Penso namastè

Però spero un po’ che muoiano

Ho soltanto me e il microfono

Sai si alza il cash, lo so come ritornano

AH AH bad tu vuoi farla a me? Penso namastè

Però spero un po’ che muoiano

Il video della canzone