Chi è Deborah Iurato, concorrente di “Una Voce per San Marino 2023”

Chi è Deborah Iurato, prossima concorrente di “Una Voce per San Marino 2023”, seconda edizone che permette a chi vince di prendere parte all’Eurovision. La cantautrice italiana cerca dunque un riscatto dopo essere uscita un po’ dai riflettori.

Andiamo a scoprire il suo percorso.

Deborah Iurato, chi è la cantante vincitrice di Amici

Nata a Ragusa il 21 Novembre 1991, Deborah Iurato comincia a muovere i suoi passi nel mondo della musica da giovane, facendo il suo debutto nel 2014. In quell’occasione partecipa ad Amici, programma televisivo condotto da Maria De Filippi. La giovane cantante siciliana riesce a farsi largo tra i vari concorrenti, vincendo persino la tredicesima edizione del talent show. Lo stesso anno si dedica al suo primo EP dal titolo “Deborah Iurato”. Ben 50.000 copie vendute – con conseguente disco di platino – e secondo nella classifica italiana dei dischi.

Deborah si è poi affidata a diversi artisti, lavorandoci a stretto contatto. Nel 2016 arriva anche la chiamata per Sanremo, al quale partecipa in coppia con Giovanni Caccamo – nella categoria “Campioni” – presentando il brano Via da qui. Il duo chiude al terzo posto. La giovane cantante continua a lavorare ai suoi testi e a pubblicare diversi brani, contando due album: quello del 2014 dal titolo “Libere” e quello del 2016 chiamato “Sono ancora io”.

Partecipa anche a Tale e quale show, in qualità di concorrente (sempre nel 2016).

Il periodo di stop e la voglia di riscatto

Dopo un’ottima annata (quella del 2016), l’artista decide di prendersi un periodo di stop, in cui continua a scrivere ma non a pubblicare singoli e album, fino al 2019. D’altro canto non smette di fare musica e di portare avanti diversi progetti: gira infatti l’Italia per le sue tournée e si toglie non poche soddisfazioni.

Da fine 2019 torna a condividere le sue canzoni e adesso – nel 2023 – è pronta a rimettersi in gioco. Deborah Iurato parteciperà infatti a Una Voce per San Marino 2023, con l’obiettivo di vincere e rappresentare il paese all’Eurovision che si terrà a Liverpool.