Una Voce per Padre Pio 2023: conduttrice, scaletta canzoni, ospiti e diretta tv dell’evento benefico

Una Voce per Padre Pio 2023 è l’evento benefico musicale che viene organizzato da più di 20 anni. La serata sarà trasmessa anche in televisione e in streaming sui canali Rai. Diversi ospiti ed artisti protagonisti dell’evento.

Una Voce per Padre Pio 2023: conduttrice

Una Voce per Padre Pio è l’evento benefico che nel 2023 è giunto alla sua 24esima edizione e ancora una volta alla conduzione c’è Mara Venier. Durante la sua trasmissione televisiva sarà possibile da casa contribuire alla campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di “Una Voce Per Padre Pio Onlus”. Componendo il numero di sms solidale 45531 si potrà sostenere l’associazione donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali.

Una Voce per Padre Pio 2023: scaletta canzoni e ospiti

All’evento interverranno e saliranno sul palco diversi artisti ed ospiti come Nino D’Angelo, Al Bano e Jasmine Carrisi, Arisa, Leo Gassman, Michele Placido, Patty Pravo, Ricchi e Poveri, Clementino. L’Orchestra “Suoni del Sud” sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Inoltre, interverranno nel corso della serata il cappuccino Fra Daniele, il professor Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli che segue da vicino il progetto ‘Cuori Ribelli’, il professor Giulio Basoccu che darà testimonianza dell’inaugurazione di un Ospedale in Costa D’Avorio e i volontari dell’Associazione ‘Una voce per Padre Pio Onlus’ per ricordare i progetti in Italia e all’estero.

La diretta tv dell’evento benefico

L’evento benefico viene mandato in onda dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche – in diretta streaming e on demand – sulla piattaforma RaiPlay. Il concerto non sarà in diretta ma è stato già registrato nella serata del 6 giugno.

