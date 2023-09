Elodie, in A Fari Spenti è nuda e cambia colore degli occhi. Testo, significato e video

Elodie, in A Fari Spenti si mostra ancora una volta in modo sensuale per attirare con le immagini e non solo con la musica.

Elodie, in A Fari Spenti si mostra come sempre in modo sensuale ed ammiccante. Il nuovo singolo è uscito a mezzanotte di venerdì 22 settembre 2023. Il testo è un regalo, in particolare, di Elisa che è stata ringraziata pubblicamente.

Elodie, in A Fari Spenti è nuda e cambia colore degli occhi

A Fari Spenti è il titolo del nuovo singolo di Elodie. Il brano è stato scritto da Elisa con Marz & Zef. Oltre al testo è il video che colpisce con l’artista che si mostra con un colore degli occhi diverso ma soprattutto in atteggiamenti e un nude look che rapisce chi guarda il filmato. Addirittura, in un passaggio appare coperta solo dai suoi lunghi capelli.

Elodie, A Fari Spenti: testo e significato

La canzone racconta “l’evanescenza di momenti che hanno composto un rapporto”, proseguendo la sperimentazione nel mondo del dance pop.. La cantante ha già definito questo brano tra i suoi preferiti. Ecco di seguito il testo del nuovo singolo:

Il cuore si muove

Non cerca ragione

La mente s’illude

E cambia le cose

Settembre e sono più dolci le onde

La luce riflessa sul mare

Settembre ti cambia l’umore

E sento ancora addosso le tue ma-

E sento ancora addosso le tue mani

Ti vedo mentre guidi a fari spenti

Vite fragili come origami

Ed era tutto lì in quei pochi istanti

Il mistero di cercarsi

Non sono una delle

Tue donne deluse

Settembre nessuno ti serba rancore

Nella stanza un beat che rimbalza

Il sex appeal si mastica

Roulette russa, pelle che scotta

L’aria si fa elettrica

Occhi chiusi, tutto che gira

La tua bocca luccica

Luce brilla nella pupilla

Il tuo sguardo domina

E sento ancora addosso le tue mani

Ti vedo mentre guidi a fari spenti

Vite fragili come origami

Ed era tutto lì in quei pochi istanti

Il mistero di cercarsi

Settembre di te cosa mi rimane?

Perché sono ancora nostre

Le nostre promesse mai rese?

E sento ancora addosso le tue mani

Ti vedo mentre guidi a fari spenti

Vite fragili come origami

Ed era tutto lì in quei pochi istanti

Il mistero di cercarsi

Nella stanza un beat che rimbalza

Il sex appeal si mastica

Roulette russa, pelle che scotta

L’aria si fa elettrica

Occhi chiusi, tutto che gira

La tua bocca luccica

Luce brilla nella pupilla

Il tuo sguardo domina

Notte densa, manto di stelle

La tua mente criptica

La mia gamba dondola

La mia gamba dondola

Il video della canzone