Una nuova tragica notizia colpisce la Famiglia Reale britannica. Rosie Roche, vent’anni appena compiuti, è stata trovata senza vita nella casa di famiglia a Norton, nel Wiltshire. Rosie era la cugina di secondo grado dei principi William e Harry. Il dramma si è consumato il 14 luglio scorso e la dinamica appare ancora avvolta nel mistero.

Rosie Roche, una parentela importante

Rosie era figlia di Edmund Hugh Burke Roche, lui stesso primogenito di Edmund Roche, quinto Barone Fermoy. Suo nonno, infatti, era fratello della madre di Diana Spencer, rendendo Rosie nipote della madre dei principi William e Harry. La giovane appartenente ad un’importante genealogia, era iscritta all’università di Durham, dove studiava Letteratura Inglese.

Accanto alla ventenne è stata trovata un’arma da fuoco

Stando a quanto riportato, ‘Rosie Roche è stata ritrovata senza vita dalla madre e dalla sorella lo scorso 14 luglio’. Accanto al corpo della ventenne sarebbe stata trovata un’arma da fuoco. La ragazza si apprestava secondo le ricostruzioni a preparare la valigia per una vacanza con degli amici, un dettaglio che ha reso la notizia ancora più scocciante per chi la conosceva.

Chi conosceva Rosie la descrive come ‘una ragazza brillante e affettuosa’. Si era da poco iscritta all’università per inseguire le proprie passioni e aveva rapporti stretti con la famiglia.

Restano ancora aperti molti interrogativi sulle cause della morte. Gli investigatori però, come riportato dalle fonti, hanno chiarito che ‘non sia sospetta e che non vi sia stato alcun coinvolgimento di terze parti’. Al momento, quindi, sembra escludersi la pista della mano di altri o di motivi criminali dietro il tragico episodio.

Il silenzio della Famiglia Reale

Da Buckingham Palace e da Kensington Palace non sono arrivati comunicati ufficiali in merito all’accaduto. Intanto, sullo Yorkshire Post è comparso il necrologio: ‘Roche, Rosie Jeanne Burke. Deceduta lunedì 14 luglio 2025. Figlia adorata di Hugh e Pippa, sorella incredibile di Archie e Agatha, nipote di Derek e Rae Long. Funerale privato di famiglia. Una cerimonia commemorativa si terrà in data da destinarsi’. La famiglia ha scelto di svolgere le esequie in forma privata. Un dolore silenzioso, lontano dai clamori pubblici, nel rispetto deila memoria di una giovane che, secondo chi la conosceva, aveva ancora tutta la vita davanti.