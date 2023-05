Floribeth Gutierrez, chi è la moglie di Giorgio Mastrota

Chi è la moglie di Giorgio Mastrota, Floribeth Gutierrez? Sciatrice ed alpinista professionista, ha sposato il Re delle Televendite nel 2022 dopo undici anni di fidanzamento. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Chi è Floribeth Gutierrez, moglie di Giorgio Mastrota: vita privata, carriera

Floribeth Gutierrez, detta Flo, è una famosa sciatrice ed alpinista professionista di circa 50 anni, conosciuta dal pubblico italiano anche in quanto moglie di Giorgio Mastrota. Ha origini brasiliane ed è un’atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. Il suo amore per lo sport l’ha portata a mettersi in gioco a livello agonistico in molte pratiche sportive su neve, sebbene gli sci restino la sua passione più grande. È proprio grazie a questo interesse comune che ha incontrato il noto Re delle Televendite, al quale è legata sentimentalmente dal 2011.

Vita privata: i figli e il rapporto con il conduttore

Dopo ben undici anni di fidanzamento, Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez hanno finalmente deciso di sposarsi con rito civile nel settembre del 2022. I due hanno organizzato la cerimonia al Castello De Simoni a Bormio, comune dell’Alta Valtellina dove la coppia vive da molto tempo. Il conduttore si è detto entusiasta delle sue nozze in un’intervista concessa a Chi: “Una splendida festa con tanti amici e semplice come volevamo noi”. Dal loro amore nascono due figli, Matilde, che oggi ha nove anni, e Leonardo, che ne ha cinque. “Questo è il momento più bello della mia vita.” -ha affermato Mastrota, più felice che mai del suo rapporto con Flo- “Sono un ottimo padre, con Flo ho raggiunto la pace con me stesso, sono maturato”.