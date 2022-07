Oroscopo, Luna piena in Capricorno: gli effetti su tutti i segni zodiacali

Oroscopo, Luna piena in Capricorno: cosa vuol dire? Scopriamo insieme il significato e gli effetti che la Superluna del Cervo avrà sui vari segni zodiacali. In che modo influenzerà il nostro futuro?

Oroscopo, il significato della Luna piena in Capricorno: ecco cosa vuol dire

Oggi, mercoledì 13 luglio, è il giorno della prima Luna Piena dell’estate 2022. Si tratta di un evento astrologico di grande importanza che influenzerà senz’altro i comportamenti e le fortune dei segni zodiacali.

Nello specifico, la Luna Piena di Luglio è in Capricorno, un momento caratterizzato da grande impulsività ed emotività, in cui si è travolti dai propri bisogni ed emozioni represse. L’influenza di un segno come il Capricorno, sempre in cerca di una stabile sicurezza emotiva, si farà sentire in questo periodo particolare. Questo plenilunio va visto come una grande occasione per liberarsi e buttar fuori le proprie paure, sfogando le proprie insicurezze e chiedendo aiuto se ne abbiamo bisogno.

Un momento per essere forse un po’ più egoisti e dare priorità ai propri bisogni emozionali.

L’influenza della Luna piena: gli effetti segno per segno

I segni zodiacali che subiranno maggiormente l’influenza della Luna Piena in Capricorno sono i cosiddetti segni cardinali, ovvero quelli collocati all’inizio delle stagioni. Si tratta di Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia. Scopriamo insieme in che modo questo plenilunio influenzerà le nostre giornate.