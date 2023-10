Verona, attacco informatico all’azienda ospedaliera: “Non andate in ospedale”

Verona, attacco informatico contro l’azienda ospedaliera: disservizi e problemi in queste ore per i tanti che devono recarsi negli ospedali veronesi in queste ore. L’azienda ha dato aggiornamenti ma soprattutto la notizie dell’attacco hacker.

Verona, attacco informatico all’azienda ospedaliera

Attacco informatico all’Azienda ospedaliera di Verona(AOUI) in queste ore. “Nelle ore notturne l’Azienda ospedaliera di Verona ha subito un attacco hacker. Sono state attivate immediatamente le procedure di emergenza, per la messa in sicurezza dei sistemi informatici e l’isolamento dei server, attività che non ha comportato problematiche nel funzionamento dei reparti e le urgenze“, ha fatto sapere direttamente l’azienda.

“Non andate in ospedale”

I tecnici sono a lavoro per risolvere e ripristinare il sistema informatico dell’intera azienda veronese. “A una prima analisi, non risultano violati i dati sensibili e le procedure di backup periodico sono avvenute regolarmente prima dell’ attacco. Sono però ancora fuori uso le linee telefoniche interne e parte della rete dati che si appoggia su Internet”.

Inoltre, viene annunciato di andare negli ospedali solo per le urgenze. “A causa di questo i servizi online sono interrotti; si richiede la collaborazione dei cittadini, chiedendo all’utenza esterna di non presentarsi ai Centri prelievi se non si è in possesso di prenotazione e di accedere al Pronto soccorso solo per emergenze. Momentaneamente sono chiuse le casse automatiche e gli sportelli per pagamenti e prenotazioni”.