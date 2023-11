Oroscopo Branko Dicembre 2023, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Dicembre 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko, le previsioni per Dicembre 2023. Cosa ci riserva il futuro nel mese di Natale? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo di RDS.

Oroscopo Branko Dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Gli appassionati di astrologia guardano oltre, per scoprire cosa riserva loro il futuro nelle settimane che ci avvicinano al Natale. Con gli occhi puntati alle stelle, cercano indizi sull’influenza degli astri. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Dicembre 2023 secondo l’amato astrologo di RDS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022. Cosa ci riserva l’Oroscopo nelle prossime settimane? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

Stabilità e serenità sono le parole d’ordine per i nati nell’Ariete. Non lanciatevi in sforzi futili, concentratevi su voi stessi e sulle vostre necessità. Date la priorità al vostro benessere e a quello delle persone a cui tenete, non lasciatevi trascinare in crociate che non vi appartengono. Anche in amore muovetevi con cautela, l’impulsività non vi porterà a nulla di buono.

Toro, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

I nati nel Toro dovranno solo attendere il momento giusto. Le stelle illuminano la vostra strada, svelandovi molte interessanti opportunità. Sta a voi coglierle, senza però agire di impulso. Siate pazienti e aspettate il varco giusto per inserirvi e dimostrare quanto valete. Non sottovalutate l’importanza di concedersi un po’ di leggerezza di tanto in tanto.

Gemelli, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

Aspettative scorrette e piccoli dispetti rovinano l’atmosfera natalizia per i nati nei Gemelli. Diffidate di chi pretende un impegno sbilanciato da parte vostra senza contribuire, di chi presume che tutto sia dovuto. Dovete essere voi i primi a rispettare il valore del vostro tempo, dedicatelo solo a chi lo merita davvero, ignorando frecciatine e sgambetti.

Cancro, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

Tasche un po’ troppo leggere per i nati nel Cancro. Meno entrate del previsto nelle ultime settimane, vi sentite un po’ scoperti in questo periodo di festa. Stringete la cinghia, ma non disperate: potrete rifarvi al momento giusto sfruttando la vostra inventiva. In amore siate più sinceri con voi stessi, non rinnegate i vostri sentimenti per paura di essere respinti.

Leone, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

I nati nel Leone si sono un po’ impigriti in questo ultimo periodo. Non siete attivi quanto vorreste e cominciate a patirne le conseguenze. Avete bisogno di una svolta in più, di un pizzico di novità per scuotere un po’ la vostra indolente quotidianità. Cercate di stimolare un po’ il cervello lanciandovi in nuovi passatempi, esplorando spicchi ignoti del vostro essere.

Vergine, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

Un respiro di sollievo in arrivo per i nati nella Vergine. Dopo settimane di frenesia, dicembre vi darà finalmente qualche occasione per rifiatare e trovare un minimo di stabilità. Non è il momento di mettere le radici e fermarsi del tutto, ma può essere una buona occasione per fare il punto della situazione e stabilire i vostri prossimi obiettivi.

Bilancia, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

Un po’ di nubi oscurano il cielo dei nati nella Bilancia. Dicembre vi porta un po’ di instabilità ed incertezza, condita da qualche paranoia di troppo da parte vostra. Non fatevi prendere dal panico, continuando sulla vostra strada troverete il bandolo della matassa. Anche in amore l’incertezza rischia di portarvi sul percorso sbagliato, fidatevi delle vostre sensazioni.

Scorpione, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

È il momento di prendersi qualche rischio per i nati nello Scorpione. Avete aspettato fin troppo, non potete più permettervi di stare in panciolle. Per raggiungere obiettivi ambiziosi è necessario fare qualche sacrificio, le stelle vi doneranno la determinazione necessaria a continuare. Non vi ostinate a continuare da soli, ingoiate l’orgoglio ed accettate aiuto se vi viene offerto.

Sagittario, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

I nati nel Sagittario dovranno armarsi di pazienza e diplomazia. C’è molta tensione nell’aria, vi sembra di camminare costantemente sulle uova. Per risolvere i problemi che vi affliggono dovrete sforzarvi di comunicare. Non fatevi accecare dal nervosismo, guardate oltre le apparenze e cercare di trovare un punto in comune tra le persone che vi circondano.

Capricorno, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

Tanti sforzi e lungimiranza nel dicembre dei nati nel Capricorno. Le persone attorno a voi sono ben consapevoli del vostro impegno quotidiano e dei sacrifici costanti delle ultime settimane. Concedetevi un momento di pausa qualche volta, date alle persone a voi care l’opportunità di dimostrarvi il loro apprezzamento.

Acquario, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

Non c’è spazio per le mezze misure per i nati nell’Acquario. Chi si adagia sugli allori è perduto e voi lo sapete fin troppo bene. Avete ottenuto molte soddisfazioni nelle ultime settimane, ma non è una giustificazione per fermarvi sul più bello. Rimboccatevi le mani ed andate fino in fondo, accontentandovi rischiate di rimanere con l’amaro in bocca.

Pesci, le previsioni di Branko per Dicembre 2023

Il relax è la priorità dei nati nei Pesci. Dopo un anno di fatiche immani, siete ormai allo stremo. Ritagliatevi del tempo per voi stessi, qualche momento in cui non dovete pensare ad ogni singolo dettaglio. Un po’ di egoismo in piccole dosi vi aiuterà a proseguire senza rallentare mai il ritmo. Anche in amore non siate sempre voi a sacrificarvi, anche voi avete bisogno di essere coccolati.