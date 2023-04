Un passo dal cielo 7, anticipazioni sesta puntata 4 maggio: Nido d’amore

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della sesta puntata: cosa succederà nell’episodio in onda il 4 maggio? Manuela e Vincenzo sono alle prese con la morte apparentemente accidentale di un giovane. Ecco un piccolo assaggio della prossima puntata.

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della sesta puntata

La sesta puntata di Un passo dal cielo 7 va in onda giovedì prossimo, il 4 maggio, alle ore 21.25 su Rai 1. Dopo l’addio alla serie di Daniele Liotti, il protagonista Francesco Neri è uscito di scena, lasciando il suo posto a Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi. Un cambiamento che non ha affatto intimidito il pubblico, che ha premiato la fiction montana con un boom di ascolti nelle prime puntate. Scopriamo cosa ha in serbo per noi la quinta puntata di Un passo dal cielo 7, con un paio di anticipazioni sulla trama.

Episodio 6 – Nido d’amore

Nella prossima puntata di Un passo dal cielo 7, intitolata Nido d’amore, vedrà Vincenzo (Enrico Iannello) e Manuela in grossi guai. Il caso della settimana riguarda la morte sospetta di un imprenditore nel settore degli sci. Le indagini dei fratelli porteranno alla luce la storia di un grande amore, che commuove e colpisce entrambi. Ai tanti grattacapi sul lavoro per il commissario si aggiunge la determinazione di Carolina (Serena Iansiti), che pretende risposte. Manuela, nel frattempo, deve fare i conti con i suoi dubbi e con il suo passato, che rischia di infrangere il suo rapporto con Gregorio (Leonardo Pazzagli). Sfide anche per Nathan (Marco Rossetti), che supporta suo nipote Mirko nel suo tentativo di recuperare rapporti che parevano perduti.