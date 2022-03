Ultima fermata: conduttore, coppie, concorrenti e puntate

Ultima Fermata è un reality di Canale 5 che inizierà il 23 marzo alle 21:30. Ma come funziona e quali sono le coppie in gara di Ultima Fermata?

Ultima Fermata: le coppie in gara

Il nuovo reality di Canale 5 è ambientato in Sardegna e metterà un focus su quattro coppie in crisi che devono impegnarsi per riavvicinarsi e ritrovare se stesse. Ecco quali sono.

Stefania e Maurizio

Stefania e Maurizio, sposati da quattro anni, hanno un problema: Stefania vuole un figlio, lui no.

“Questo ci allontana e a me fa stare male. La paura di perderla c’è, senza Stefania la mia vita non me la vedo” ha raccontato Maurizio.

Biagio e la fidanzata

La seconda coppia è formata da Biagio e la fidanzata. “Sono fidanzata con Biagio da 10 anni, non abbiamo più rapporti fisici come avevamo un tempo perché lui non riesce ad accettare che io sono stata con un’altra persona” ha raccontato la fidanzata, che ha scritto a Ultima Fermata nella speranza di risolvere questo problema.

Adyana Seredova e Jonatan Rosati

La terza coppia è formata da Adyana Seredova e Jonatan Rosati. “Io e Adryana eravamo complici, poi improvvisamente in auto squilla il telefono, sconosciuto. Rispondo in vivavoce e da quella telefonata il mio rapporto con Adriana è cambiato” ha raccontato a riguardo Jonatan Rosati, che ha raffreddato da quel momento il rapporto con la compagna.

Valentina e Samuel

L’ultima coppia è formata da Valentina e Samuel. “Sono Samuel, sposato con Valentina da circa sei anni.

Purtroppo il rapporto tra me e lei è in crisi – ha spiegato il marito – perchè conosciuto casualmente un uomo e ad oggi sono amici del cuore. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede un divorzio consensuale, io ho scritto al programma perché voglio salvare il nostro matrimonio”.

La conduttrice

A condurre questo nuovo reality sarà Simona Ventura, che dopo l’esperienza di Temptation Island Vip torna a Mediaset.

“I problemi di una coppia possono essere tanti: la mancanza di dialogo, il desiderio di un foglio non condiviso o addirittura il scordarsi del perché ci siamo scelti. Lasciamo che sia il tempo a risolvere i problemi, ma siamo sicuri che sia giusto? Forse occorre fermarsi e con l’aiuto di uno psicoterapeuta capire cosa è meglio peri il nostro futuro” ha fatto sapere durante la presentazione del programma. Il reality dovrebbe andare in onda ogni mercoledì per un mese, per un totale di quattro puntate.