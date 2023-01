Ulisse Lendaro, chi è il marito di Anna Valle: carriera, lavoro, figli

Chi è Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle. Scopriamo qualcosa in più sul compagno di vita dell’amata attrice televisiva. Che lavoro fa? Come si sono conosciuti? I due hanno figli?

Ulisse Lendaro, chi è il marito di Anna Valle: vita privata e carriera

La celebre attrice televisiva Anna Valle, ex Miss Italia 1995, è sposata da diversi anni con Ulisse Lendaro. Nato l’8 Febbraio 1973 a Vicenza, il marito dell’attrice ha 49 anni ed è un noto avvocato e produttore televisivo, oltre che Amministratore Delegato della società Louis Lender Production. Nel corso della sua carriera si è messo alla prova anche come attore e regista. Il suo primo incontro con Anna, infatti, avviene proprio su un set cinematografico, nel 2006. I due erano coproduttori e attori in MissTake, film diretto da Francesco Cipriano.

“Ci siamo piaciuti subito.” -spiega Anna Valle in un’intervista a Oggi- “Ma io avevo interrotto una relazione importante di sette anni con Lorenzo Cocco. Ulisse è stato bravo. Non era sempre presente, ma c’era e sapeva dosarsi. Il corteggiamento è durato qualche mese e quando abbiamo deciso di metterci insieme è stata una corsa verso la felicità”. Da allora Ulisse e Anna non si sono più lasciati. L’attrice ha persino ammesso di aver conservato gli sms che si sono inviati a vicenda nei primi mesi, tutti trascritti in un taccuino. I due lavorano insieme anche in un’altra occasione: Anna fa parte del de L’età imperfetta nel 2017, film diretto proprio da Lendaro.

Vita privata: chi sono i figli della coppia?

Ulisse e Anna sono sposati dal 2008 e vivono insieme a Vicenza, città natale di Lendaro. Dal loro amore sono nati due figli. La prima è Ginevra, nata nell’aprile del 2008. Nel 2013 arriva Leonardo, sempre nel mese di aprile. Considerata anche la loro giovane età, si sa molto poco su di loro. Ulisse e Anna sono molto restii all’uso dei social network e tengono molto all’integrità della loro vita privata. L’attrice non ha nemmeno un profilo Instagram, come spiega lei stessa negli studi di Verissimo a Silvia Toffanin: “Non ho nessun profilo perché non è una cosa che mi appartiene. Non mi verrebbe spontaneo”. Ulisse Lendaro, invece, ha un profilo privato, che ad oggi conta 400 follower.