Report contro Franco Meloni, il papà della premier: “Era un uomo del boss Senese”

Report contro Franco Meloni: il programma di Rai 3 , condotto da Sigfrido Ranucci, ha dedicato una puntata ad alcuni passaggi oscuri della vita del papà della premier.

Report dedicherà la prossima puntata di domenica 14 gennaio 2024 al padre di Giorgia Meloni, Franco morto nel 2012. Le accuse che vengono mosse sono pesanti. Nel servizio viene fuori una carriera da criminale del padre della premier con cui però aveva da piccolina interrotti i rapporti. Infatti, Franco Meloni si trasferì e si risposò alle Canarie.

Diverso tempo fa, intervistata da Francesca Fagnani nel programma tv Belve, Giorgia Meloni disse: “Se una bambina di 11 anni decide che il padre non lo vuole vedere più e poi lo fa davvero, evidentemente quest’uomo qualcosa ha fatto. Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene, stimare. Faccio fatica a dire che era una brava persona”.

L’attacco: “Era un uomo del boss Senese”

L’attacco, in base alla testimonianze, che viene mosso al papà della Meloni è di essere stato un uomo del boss Michele Senese detto ‘O Pazzo. Il programma di Rai 3 intervista Nunzio Perrella, collaboratore di giustizia ed ex camorrista che ha fatto scattare diverse indagini sulla gestione dei rifiuti in Campania. Secondo il pentito, che ha raccontato l’intera vicenda anche ai magistrati, il padre della presidente del Consiglio era finito nel giro dei Senese per un vecchio debito che aveva con il boss della Camorra.

Sostanzialmente, Franco Meloni era un corriere della droga, “un tipo di lavoro che in quel momento veniva richiesto a tanti. Ne furono arrestati parecchi di italiani apparentemente insospettabili che si prestavano a fare i corrieri per i clan”.