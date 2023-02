Migliore amico, l’ultimo singolo di Gianmaria: testo e video

A pochissimi giorni da Sanremo 2023, Gianmaria pubblica molte delle sue ultime creazioni, tra cui il singolo Migliore amico. Il giovanissimo cantante si presenta così al meglio in vista del festival, incuriosendo sia i propri fan che i tanti spettatori che non lo conoscono.

L’artista vicentino apre dunque il mese di Febbraio, dopo i diversi titoli ascoltati nel mese precedente.

Migliore amico, testo del nuovo singolo di Gianmaria

Gianmaria, prossimo concorrente di Sanremo, continua a dimostrare la sua grande ispirazione presentando moltissime canzoni presenti nel suo ultimo album “Mostro”, tra cui il singolo intitolato Migliore amico.

Uno scritto molto forte che urla – quasi silenziosamente – tutte le emozioni dell’artista.

Di seguito il testo del brano:

Passeggiando guardo quanto non mi piace sta città

Sgomitando con le donne e con i cani dentro al tram

Lo so dovrei andare via da qua, via da qua

E non, non finire dentro a un bar

Non buttarmi, no

La vita che fanno in tanti mi ha sempre escluso a priori

Mi ha sempre dato i ceffoni, ne starò fuori

Da un po’ provo solo un’emozione

Lo so che è la carenza di attenzioni

Però c’è spazio nella mia testa

Sono il mio migliore amico

Piangerò sulle tue spalle, sulle mie

Ti racconto pure bugie

E ci cascherò

E poi di nuovo non mi parlo per un po’

Se non faccio a botte questa sera

E non gridiamo più

Ti porto a cena, mi porto a cena

Ti ho ferito

È che non sapevo fossi proprio qua

Sei cambiato con me

Quando ho perso il primo amico, la verginità

Da un po’ mi rincorri per le strade, lo so

Che a quest’ora sarai stanco, però

Adesso ho mille domande

Parliamo un po’ di me stesso

Piangerò sulle tue spalle, sulle mie

Ti racconto pure bugie

E ci cascherò

E poi di nuovo non mi parlo per un po’

Se non faccio a botte questa sera

E non gridiamo più

Ti porto a cena, mi porto a cena

Il mio migliore amico sono io

Il mio migliore amico sono io

Il mio migliore amico sono io

Il mio migliore amico sono io

Piangerò sulle tue spalle, sulle mie

Ti racconto pure bugie

E ci cascherò

E poi di nuovo non mi parlo per un po’

Se non faccio a botte questa sera

E non gridiamo più

Ti porto a cena, mi porto a cena

Piangerò sulle tue spalle, sulle mie

Ti racconto pure bugie

E ci cascherò

E poi di nuovo non mi parlo per un po’

Se non faccio a botte questa sera

E non gridiamo più

Ti porto a cena (Il mio migliore amico sono io)

Mi porto a cena

Un testo che mostra la “maturità artistica e musicale” di un giovanissimo cantautore, classe ’02.

