Tvorchi, chi è il duo in gara per l’Ucraina all’Eurovision 2023

Chi sono i Tvorchi, duo di musica elettronica in gara per l'Ucraina all'Eurovision Song Contest 2023 con "Heart of Steel".

Chi è Tvorchi, tutto sul duo di musica elettronica in gara per l’Ucraina all’Eurovision 2023 con Heart of Steel. Dopo la vittoria dei Kalush Orchestra lo scorso anno, l’Ucraina ci riprova. Scopriamo qualcosa in più sugli artisti in gara.

Chi è Tvorchi, vita privata e carriera del duo in gara per l’Ucraina all’Eurovision 2023

I Tvorchi sono un duo di musica elettronica composto dal produttore Andrii Hutsuliak e da Jeffrey Kenny, vocalist di origine nigeriana, in gara all’Eurovision Song Contest 2023 per i colori dell’Ucraina. Fanno il loro esordio nel 2017, con i singoli Slow e You. Un anno dopo arriva l’album d’esordio dei Tvorchi, The Parts, seguito nel 2019 da Disco Lights. La svolta arriva con la pubblicazione su Youtube del video clip del singolo Believe, girato con un budget di appena cento dollari. Il video ottiene oltre 400mila views in pochi giorni e regala l’attenzione del pubblico ucraino. Oggi il brano ha raccolto oltre 2.7 milioni di visualizzazioni.

Negli anni successivi i Tvorchi diventano molto apprezzati in patria e partecipano a diversi festival musicali. Rilasciano molti altri singoli e un terzo album, 13 Waves, registrato completamente in remoto a causa della pandemia da Covid-19. Il disco ottiene più di due milioni di ascolti su Spotify nella sua prima settimana e viene nominato agli YUNA 2021 come Album dell’anno. Nello stesso anno il duo vince il premio Culture Ukraine nelle categorie Miglior Nuovo Artista e Miglior Singolo in inglese per Bonfire. Nel 2022 arriva il quarto album dei Tvorchi, Road.

L’Ucraina cerca il bis, Tvorchi all’Eurovision 2023 con Heart of Steel

L’Ucraina è il paese campione in carica all’Eurovision Song Contest dopo il trionfo dei Kalush Orchestra e della loro Stefania nel 2022. I Tvorchi puntano al bis nell’edizione 2023 con il loro brano inedito, Heart of Steel, che ha ottenuto l’approvazione di pubblico e giuria al Vidbir 2023. Andrii Hutsuliak ha raccontato di aver cominciato a scrivere il brano durante l’assedio di Mariupol, ispirato dalla determinazione dei soldati ucraini nel non cedere la città agli invasori russi.

“Abbiamo scritto una canzone che ha qualcosa da dire all’Europa e al mondo.” -ha spiegato il duo- “Riguarda tutti coloro che, nonostante la disperazione, dimostrano un cuore d’acciaio nel petto e vanno avanti. E oggi siamo tutti noi. Ci sono versi nella nostra canzone: “Non aver paura di dire quello che pensi. Perché non importa quanto sia brutta la situazione, qualcuno sta ascoltando.”‎ Vogliamo che la nostra indomabilità sia ascoltata ovunque…”.

Vita privata, cosa sappiamo dei membri del duo?

Andrii Hutsuliak, nato il 21 febbraio 1996, e Jimoh Augustus Kehinde, in arte Jeffrey Kenny, nato il 30 settembre 1997, si conoscono dai tempi dell’università, quando erano entrambi studenti di farmacia all’Università Medica Nazionale di Termopil. Formano il loro gruppo quasi per caso: Andrii ferma Jeffrey per strada con una pacca sulla spalla, voglioso di mettere alla prova il suo inglese in una conversazione con uno studente straniero.

È l’inizio di una lunga amicizia che li porta poi ben lontani dall’ateneo e verso il mondo della musica: “Il nostro stile musicale non ha una definizione precisa, poiché combina molti stili diversi. Vogliamo che le persone ballino, si rilassino e si distraggano anche dalle cose di tutti i giorni e sentano lo spettro di emozioni che mettiamo in ciascuna delle composizioni”. Oggi hanno una buona presenza su Instagram, con quasi 100mila follower, ma si sa ancora molto poco sulla loro vita privata.