Marino Sinibaldi, chi è il giornalista radiofonico Rai: carriera, incarichi, programmi

Marino Sinibaldi è un giornalista, critico letterario e conduttore radiofonico italiano. Sarà ospite del programma Cartabianca di Bianca Berlinguer il 6 giugno 2023.

Marino Sinibaldi, chi è il giornalista

Marino Sinibaldi, nato a Roma nel 1954, è un giornalista, dal 2009 direttore di Rai Radio3. Precedentemente bibliotecario dal 1977 al 1999 presso la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma e vicedirettore di Radio Rai dal 1999 al 2009, è un volto tv e collaboratore di diversi giornali e riviste. I suoi studi si sono svolti alla Facoltà di lettere e filosofia dell’Università la Sapienza di Roma, ha aderito a Lotta Continua con G. Lerner e L. Manconi, con i quali ha pubblicato alcuni saggi sul movimento degli studenti e la contestazione degli anni Sessanta e Settanta.

Ha insegnato nei corsi di Comunicazione delle università di Teramo e Roma-Sapienza.

Carriera in Rai

In Rai Marino Sinibaldi ha condotto Fine secolo, Lampi, Senza rete, Supergiovani, Tema e la trasmissione sui libri Fahrenheit su Radio 3, che ha anche ideato. Ha scritto Pulp. La letteratura nell’era della simultaneità (1997) e con N. Ginzburg È difficile parlare di sé. Conversazione a più voci condotta da Marino Sinibaldi (1999). Già direttore di Radio 3 (2009-21) e presidente del Teatro di Roma (2014-17), dal 2020 è presidente del Centro per il Libro e la Lettura. Tra le sue pubblicazioni: Pulp: la letteratura nell’era della simultaneità (1997); Un millimetro in là. Intervista sulla cultura (2014).

Incarichi

Membro del direttivo del Premio Strega e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Bellonci, dal 2014 al 2017 è stato Presidente del Teatro di Roma. Per la sua attività culturale ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali il Premio Ischia-Giornalista dell’anno, il Premio Alassio, il Premio Flaiano ed è stato nel 2015 nominato Commendatore della Repubblica Italiana.