Finlandia, muro al confine con la Russia: iniziati i lavori ed ecco quanto sarà lungo

Finlandia, muro al confine con la Russia: dopo l’annuncio lo scorso novembre sono iniziati i lavori per costruire una barriera molto resistente tra i due Paesi. Intanto, i parlamentari finlandesi hanno dato il via libere per entrare nella Nato.

Finlandia, muro al confine con la Russia

Lunedì 27 febbraio sono iniziati i lavori per realizzare un muro di confine tra Finlandia e Russia. Il cantiere è iniziato “con il taglio di alberi e proseguirà con la costruzione di una strada e l’installazione di una recinzione”, hanno indicato le guardie di frontiera in un comunicato. Allo stesso tempo, i parlamentari finlandesi hanno votato a stragrande maggioranza in aula per approvare una legge che autorizza l’ingresso del Paese scandinavo nell’Alleanza militare occidentale, con 184 voti a favore e 7 contrari.

Iniziati i lavori ed ecco quanto sarà lungo

La Guardia di frontiera ha dichiarato che il muro sarà alto 3 metri con filo spinato in cima. La Finlandia condivide con la Russia il confine più lungo dell’Unione Europea, con 1.340 km. Attualmente, i confini finlandesi sono protetti principalmente da recinzioni leggere in legno. Già a novembre 2022, il governo finlandese aveva presentato un piano per blindare il suo confine con una recinzione di 200 chilometri sui 1.300 chilometri totali della sua frontiera: oltre tre metri con filo spinato, telecamere per la visione notturna, luci e altoparlanti.

La costruzione di ulteriori 70 chilometri di recinzione è prevista tra il 2023 e il 2025, principalmente nel sud-est del paese nordico. In totale, si prevede di erigere recinzioni di 200 chilometri, con un impegno stimato in 380 milioni di euro. Le barriere metalliche, alte tre metri, saranno coperte con filo spinato, con telecamere per la visione notturna, lampade e altoparlanti in luoghi ritenuti sensibili. L’ultima fase dei lavori dovrebbe concludersi nel 2026.