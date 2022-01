Chi è Monica Bertini, giornalista sportiva sexy di Mediaset

Chi è Monica Bertini? La bella e sensuale giornalista sportiva è entrata da anni nel cuore di tanti appassionati di pallone. Durante la sua carriera ha lavorato per Sportitalia, Sky Sport e Mediaset. Tutto su vita e carriera della conduttrice tv.

Chi è Monica Bertini, giornalista sportiva di Mediaset

Monaca Bertini è nata a Parma il 14 marzo 1983. La carriera giornalistica è sempre stata un suo obiettivo: “Sono sempre stata convinta di fare la giornalista.

Ho sempre desiderato fare Tv e tengo a dimostrare di avere un cervello e di saperlo far funzionare”. Grazie alla sua indiscutibile professionalità e alla sua bellezza mozzafiato, negli anni si è guadagnata un folto gruppo di ammiratori: ha oltre 400mila follower sul suo profilo instagram.

Laureata in Scienze della comunicazione alla IULM di Milano, completa la sua educazione con un master in giornalismo sportivo. Comincia la sua carriera nella televisione locale, presso il network multiregionale È TV.

Nel 2013 viene ingaggiata da Sportitalia, prima come conduttrice di Sportitalia24, poi degli speciali sulla Serie B e sul calciomercato. Passa a Sky Sport nel 2014, sempre nel ruolo di conduttrice. Nel 2016 diventa giornalista professionista e si unisce alla Mediaset, dove diventa uno dei volti femminili più noti e amati del giornalismo sportivo italiano. Lavora principalmente per Italia 1 e Premium Sport, come conduttrice, autrice e opinionista. Oggi conduce Pressing al fianco di Massimo Callegari.

View this post on Instagram A post shared by Monica Bertini (@monybertini)

Vita privata: è ancora single?

Monica Bertini ha sposato nel 2011 Giovanni La Camera, ex calciatore di serie B nel ruolo di centrocampista. La loro relazione non è durata molto: la coppia si separa nel 2013. Oggi la giornalista condivide pochissime informazioni sulla sua vita privata. Per il momento, tuttavia, sembra essere ancora single e pare che voglia focalizzarsi esclusivamente sulla sua carriera.