Calciomercato Juventus, si punta a Lookman e al ritorno di Bernardeschi

Calciomercato Juventus, si parla di Lookman e Bernardeschi. I nuovi nomi dei possibili innesti per la squadra di Massimiliano Allegri: il punto sul mercato.

Calciomercato Juventus: l’obiettivo è Lookman, intriga il ritorno di Bernardeschi

La Juventus si prepara ad affrontare un calciomercato di gennaio che si preannuncia perlopiù conservativo, ma ciò non implica che i dirigenti bianconeri non stiano preparando il campo per colpi futuri. I nomi più caldi in questo momento sono quelli del rapido attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman e di una vecchia conoscenza della Juve, Federico Bernardeschi. Ecco il punto sulla situazione.

Per quanto riguarda Lookman, non è un mistero che la versatile punta inglese di origini nigeriane sia una delle sorprese più positive delle ultime stagioni di serie A. In appena un anno e mezzo in Italia ha messo a segno 22 reti in campionato per l’Atalanta e si è confermato il punto focale dell’attacco dei bergamaschi. Anche per questo motivo, tuttavia, la concorrenza è fittissima e la Dea non se ne separerà senza chiedere un esoso compenso. È poco probabile che la Juventus provi a imbastire una trattativa già a gennaio, con il giocatore in Coppa d’Africa e il suo prezzo alle stelle, ma Giuntoli continua a tenerlo d’occhio. Non è detto che non si riesca a trovare un compromesso interessante con l’Atalanta, magari lanciando in pentola qualche giovane interessante in mano ai bianconeri.

L’ipotesi Bernardeschi, si parla di prestito secco

Il centrocampo resta il punto dolente per la Juventus, che è in cerca di innesti di qualità dopo il caos causato dai casi di Pogba e Fagioli. Il giocatore perfetto sarebbe un altra punta di diamante della rosa dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, ma anche nel suo caso non ci si può aspettare sconti. Un movimento costoso in entrata forzerebbe inoltre Giuntoli a fare sacrifici importanti, ad esempio cedendo giovani promettenti come Samuel Iling-Junior e Fabio Miretti, per il quale si fa sempre più probabile un prestito in bassa serie A. Allegri è stato chiaro per quanto riguarda il centrocampo: o arrivano giocatori di livello o è meglio stare fermi.

L’opzione del ritorno di Federico Bernardeschi potrebbe accontentare tutti. Il giocatore, dopo una stagione e mezza piena di soddisfazioni al Toronto FC, ha nostalgia dell’Italia e sarebbe più che interessato ad una breve esperienza in serie A durante la pausa dell’MLS. Sarebbe un innesto al risparmio: si parla di prestito secco a costo zero. Allegri ha sempre apprezzato sia le doti tecniche di Bernardeschi che la sua attitudine al sacrificio. Il coach si troverebbe in mano un giocatore da lui molto apprezzato, in grado di ricoprire più ruoli sia in attacco che a centrocampo e di correre a perdifiato senza fiatare.