Totti, Noemi già nella sua vita da gennaio? Spunta una vecchia foto con una donna in aeroporto

Totti e Noemi Bocchi: un nuovo capitolo. In realtà si tratta solo di ipotesi ma da una foto venuta fuori, sembra che la nuova relazione possa essere stata già impostata agli inizi del 2022. Una notizia che se fosse vera avrebbe del clamoroso.

Totti, Noemi già nella sua vita da gennaio?

Domenica 30 gennaio 2022, ore 11.06, Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino, Francesco Totti era in aeroporto in partenza, non si sa per dove, con due uomini e una donna.

Il rumors è riportato da Leggo: la notizia sarebbe la presenza di Noemi Bocchi nella vita di Totti già nel mesi di gennaio. In quest’ultime ore, si stanno riconcorrendo le tante ipotesi sulla notizia che avrebbe davvero del clamoroso.

Spunta una vecchia foto con una donna in aeroporto

Sulla notizia è spuntata anche una foto di cui è entrato in possesso solo Leggo: in pieno inverno, tra cappotti pesanti e cappellini di lana, per lo più con le mascherine (all’epoca obbligatorie), difficile se non impossibile riconoscere i volti.

Ma la donna nello scatto non è Ilary e sembra lo stesso essere bionda.

Da gennaio sono passati diversi mesi al giorno dell’ufficialità della rottura con Ilary Blasi, e tanti quindi ora sono i dubbi sull’identità di quella donna. Pare che non possa trattarsi di un viaggio per la Roma perché non giocava quel giorno e non era nemmeno la pausa per le Nazionali. Sarà stato un viaggio di piacere con la sua attuale nuova fiamma? Intanto, secondo “Il Messaggero” la nuova coppia Totti-Bocchi avrebbe un accordo preciso: usciranno allo scoperto solo quando saranno concluse le pratiche di separazione con Ilary Blasi.

Secondo le indiscrezioni, Totti e la Blasi avrebbero scelto la via della separazione veloce con una negoziazione assistita che potrebbe concludersi nel giro di un mese e mezzo. Quindi, per ora, finché le pratiche del divorzio non saranno concluse per Totti sarà meglio non farsi paparazzare con la nuova compagna.

