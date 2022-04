Caterina Guzzanti in “Nero a metà 3”: chi è e che cosa farà

Chi è Caterina Guzzanti e cosa farà in Nero a metà 3? La nota attrice comica romana è una dei membri del cast della terza stagione della serie poliziesca diretta da Claudio Amendola. In carriera ha recitato nella serie cult Boris e collaborato in molte trasmissioni con la Gialappa’s Band. Nel 2021 è una dei concorrenti della prima stagione di LOL – Chi ride è fuori.

Caterina Guzzanti, chi è: vita privata e carriera

Nata a Roma il 5 giugno 1976, Caterina Guzzanti è una comica e imitatrice molto apprezzata dal pubblico italiano. Sorella degli attori Sabina e Corrado Guzzanti, ha spesso recitato con loro in molti progetti televisivi, cinematografici e teatrali. Gli appassionati di serie televisive la ricordano per il suo ruolo nella serie italiana cult Boris, parodia di un tipico set della televisione generalista italiana. Per tre stagioni e un film, Caterina Guzzanti interpreta Arianna, l’autoritaria ed efficiente assistente di regia.

Ha recitato spesso anche sul grande schermo. Tra i suoi film più famosi si ricordano Fascisti su Marte, Ogni maledetto Natale e Burraco fatale.

Fa il suo esordio televisivo nel 1997 al Pippo Chennedy Show, ideato proprio dal fratello Corrado. Il trio continua a collaborare lavorando insieme a molte trasmissioni, tra cui La posta del cuore, L’ottavo nano e Il caso Scafroglia. Sempre insieme a Corrado e Sabina, entra nel cast dei comici di Mai dire…, lavorando per diversi anni ai programmi comici della Gialappa’s Band.

Nel corso delle sue esperienze televisive, si fa conoscere per il suo ampio repertorio di esilaranti imitazioni e personaggi. Tra questi spiccano la politica americana Sarah Palin, la Contessina Orsetta Orsini, Esperanza Panicucci e la Ragazza Facebook. Nel 2021 entra nel cast di concorrenti della prima stagione di LOL – Chi ride è fuori.

Caterina Guzzanti in Nero a metà 3: cosa farà?

Caterina Guzzanti è una delle new entry del cast della terza stagione di Nero a metà, la serie poliziesca di Rai 1 diretta e interpretata da Claudio Amendola.

L’attrice romana recita nel ruolo di Elisa Cori, nuovo capo della scientifica ed ex compagna del sovrintendente Lorenzo Bragadin. Intervistata dal settimanale Leggo, Guzzanti ha parlato del suo nuovo personaggio: “Ha un grande intuito, ma è una pasticciona, maldestra e con una grande autoironia. Ma anche molto testarda, determinata, con una grande calma interiore”. Si è inoltre detta entusiasta di poter lavorare con Amendola: “Sono molto felice, dovevo già partecipare a un suo film ma la mia positività al Covid ha bloccato tutto”.

Vita privata: compagno, figlio

L’attrice romana è riservatissima per quanto riguarda i propri affetti. Guzzanti tende ad evitare di condividere troppi dettagli al riguardo, in modo da tenere la sua vita professionale separata da quella privata. È risaputo che ha un compagno da diversi anni, un pilota di nome Walter, conosciuto dall’attrice nel 2013, mentre era in vacanza a Favignana. Dalla loro unione è nato un figlio nel 2014, che hanno chiamato Elio.