Stranger Things 4, chi morirà nel Volume 2? Le teorie sul finale di stagione

Stranger Things 4, chi morirà nel Volume 2? Si avvicina il finale di stagione e tanti fan sono preoccupati per il destino dei loro personaggi preferiti. Riusciranno Dustin, Undici e co. a sopravvivere alla minaccia di Vecna? Secondo alcune teorie, gli ultimi episodi potrebbero riservarci qualche brutta sorpresa…

Stranger Things 4, le teorie sul finale: chi morirà nel Volume 2?

Tra pochissimo Netflix pubblicherà finalmente il Volume 2 di Stranger Things 4, gli ultimi due, lunghissimi episodi della quarta stagione.

L’amata serie cult, di ritorno dopo ben tre anni di assenza, ha sorpreso tutti con rinnovati toni horror, regalando agli spettatori momenti cruenti e terrificanti come non se ne vedevano dalla prima stagione. Vecna si è dimostrato un villain temibile ed è già andato vicino ad infliggere un duro colpo sia ai protagonisti che al pubblico a casa. Il terrificante mostro del Sottosopra è arrivato a un passo dall’uccidere Max Mayfield nel quarto episodio, salvata dalla trance della Maledizione di Vecna grazie alla sua canzone preferita, Running up that hill di Kate Bush.

Tutto è andato per il meglio, ma potrebbe essere l’ultimo momento fortunato per i protagonisti. “I bambini sono cresciuti ormai.” -han detto i fratelli Duffer, autori della serie- “Nessuno è più al sicuro, tutti sono a rischio”. Parole criptiche e minacciose che hanno alimentato le teorie dei fan, convinti che nel finale di Stranger Things 4 un personaggio importante potrebbe morire. Ecco i candidati principali, secondo le ipotesi del web, a diventare la tragica vittima di questi ultimi due episodi.

Sacrifici eroici e morti tragiche: ecco chi morirà secondo i fan

Nancy Wheeler, bloccata nel Sottosopra da Vecna nel finale del settimo episodio, potrebbe rischiare di passare a miglior vita. Una morte tragica e improvvisa che potrebbe spingere i protagonisti a prendere decisioni impulsive pur di vendicarla. Per gli appassionati, tuttavia, è più probabile che a lasciarci le penne possa essere uno dei suoi pretendenti.

Il più gettonato secondo masse di fan preoccupati è infatti uno dei personaggi più amati della serie: l’ex bulletto Steve Harrington.

Steve è cresciuto moltissimo dal suo esordio nella prima stagione, quando era il fidanzato geloso e aggressivo di Nancy. Nel corso della serie è diventato suo malgrado l’adorabile “baby-sitter” dei giovani protagonisti, dimostrandosi un mentore e amico per Dustin e un protettore senza paura. Anche per questo motivo, molti fan sono convinti che la sua ora sia molto vicina. Steve è uno dei personaggi più sviluppati, ma anche quello il cui arco narrativo è più completo.

Il suo riavvicinamento a Nancy nel corso degli ultimi episodi e la sua toccante conversazione con Eddie Munsonpotrebbero aver preparato il terreno per un suo sacrificio eroico.

D’altro canto, un altro candidato è l’attuale fidanzato di Nancy, Jonathan. La famiglia Byers ha lasciato Hawkins alla fine della terza stagione e, nel corso dell’ultimo anno, Nancy e Jonathan si sono allontanati sempre di più. Nel corso dei primi sette episodi i due non hanno ancora avuto occasione di parlare e una rottura sembra sempre più probabile.

Per alcuni fan sarà proprio Jonathan, in un ultimo atto d’amore, a sacrificare la sua vita per salvare Nancy. Va detto, tuttavia, che moltissimi sono in cerca solo di una scusa per rivedere l’ardita giornalista in erba tra le braccia di Steve.

Altri possibili candidati ad una tragica fine sono Eddie Munson e la sopravvissuta Max Mayfield. Il dungeon master dell’Hellfire Club, accusato ingiustamente degli omicidi di Vecna, ha sofferto molto l’essere stato costretto a fuggire e nascondersi.

Nel corso dell’ultimo episodio si è confessato con Steve: “Al di fuori di D&D non sono un eroe. Di fronte al pericolo alzo i tacchi e scappo”. Il finale di stagione potrebbe dare ad Eddie l’opportunità di redimersi, a costo forse della sua stessa vita. Per quanto riguarda Max, la situazione è più complicata. Da un lato, ha già rischiato la morte salvandosi per un pelo nel quarto episodio e potrebbe sembrare ridondante rimetterla in pericolo. D’altro canto, tuttavia, Max ha già scritto una lettera d’addio a tutti i suoi amici, il cui contenuto è ancora un mistero.