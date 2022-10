Totti e Noemi Bocchi andranno a vivere insieme a Roma. Dopo una vita intera trascorsa nel quartiere Eur, Francesco Totti ha fatto un ulteriore passo in avanti nella sua nuova storia d’amore.

Totti e Noemi andranno a vivere insieme a Roma Nord

Dopo la rottura tra Ilary Blasi e il pupone Totti, l’ex capitano giallorosso ha deciso di trascorrere il resto della vita con Noemi. Francesco Totti, quindi, ha fatto un ulteriore passo in avanti nella sua nuova storia d’amore e ha preso un immobile in affitto a Villa Clara con la nuova compagna.

Stando infatti alle indiscrezioni riportate da The Roman Post, l’ex calciatore avrebbe deciso di lasciare il quartiere di Roma Sud in cui ha sempre abitato per trasferirsi a nord della Capitale.

Il nuovo appartamento

L’appartamento sarebbe sito all’ultimo piano di un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis, in zona Vigna Clara. Si tratta di una decisione di Totti davvero eccezionale per la tradizione del quartiere che solitamente non ospita giocatori della Roma, vista la lontananza con Trigoria dove si tengono gli allenamenti della squadra giallorossa.

Al contrario, è molto frequentato da giocatori della Lazio. Ad ogni modo, l’indiscrezione parla di un imminente trasloco dell’ex capitano della Roma nel quartiere della Capitale in cui abita la fidanzata Noemi Bocchi.