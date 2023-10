Simone Biles, chi è la ginnasta da record: marito, medaglie, salti

Simone Biles è una campionessa di ginnastica, plurimedagliata alle Olimpiadi. È considerata una delle ginnaste più forti della storia.

Simone Biles è nata a Columbus nel 1997 ed è la terza di quattro fratelli, ma non è cresciuta con la sua mamma biologica. Sua madre Sharon, infatti, non era in grado di occuparsi di loro e dopo vari affidi, tutti e quattro sono stati adottati dai loro parenti.

Simone e sua sorella minore, Adria, sono cresciute quindi con il nonno materno Ron Biles e la sua seconda moglie Nellie Cayetano, mentre i due fratelli maggiori sono stati cresciuti dalla sorella di Ron, Harriet.

Carriera nella ginnastica: le medaglie a mondiali e Olimpiadi

Biles è una ginnasta diventata famosa nel 2013 vincendo due ori mondiali a soli 16 anni, incluso il titolo all-around. Successivamente si è aggiudicata quattro ori mondiali nel 2014 e altri quattro nel 2015. A Rio 2016 era già una superstar e la favorita assoluta per il titolo. Non ha deluso: Biles ha vinto l’oro nell’all-around, gara a squadre, volteggio e corpo libero, e bronzo alla trave.

A Tokyo 2020, nel 2021, Biles ha vinto altre due medaglie portando la sua già impressionante collezione olimpica a un totale di sette. L’americana ha fatto parte della squadra femminile che ha conquistato l’argento, prima di ritirarsi dalla competizione individuale all-around, dalla finale al volteggio e dalla finale alle parallele asimmetriche per problemi di salute mentale.

I salti da record

Ai mondiali di Anversa 2023 Simone Biles ha realizzato il salto Yurchenko doppio carpio che ora porta il nome di “Biles II”. Questo salto era eseguito fino ad ora solo dagli uomini, Biles è la prima donna ad eseguirlo.

Questo nuovo salto si va ad aggiungere al Biles I al volteggio – che è un’entrata Yurchenko con ½ giro, salto teso avanti con due avvitamenti. Ma anche al Biles della trave, un doppio salto raccolto indietro con due avvitamenti. Seguono anche il Biles I a corpo libero, un doppio salto teso indietro con mezzo avvitamento e il Biles II a corpo libero che è un doppio salto raccolto indietro con tre avvitamenti.

Il trauma dei maltrattamenti sessuali

Simone Biles non ha mai avuto una vita semplice. Nel 2018 infatti, dopo tanti anni, ha rivelato al mondo intero gli abusi sessuali subiti dall’ex medico della nazionale di ginnastica. A causa di quegli abusi Simone si è sottoposta ad anni di psicoterapia e ha dovuto prendere degli ansiolitici.

Marito e matrimonio

A febbraio del 2022 Simone Biles ha annunciato di essere ufficialmente fidanzata con Jonathan Owens, anch’egli un atleta, un giocatore di football americano. I due si sono sposati nell’aprile 2023.