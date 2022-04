Bianca Balti, chi è la supermodella: fidanzato, figlie, Instagram

Chi è Bianca Balti, una delle più celebri supermodelle italiane degli ultimi anni. Nel corso della sua carriera, ha sfilato per i più importanti brand di moda internazionali. Facciamo un tuffo nella sua vita professionale e privata.

Chi è Bianca Balti, top model italiana: vita privata, carriera, Instagram

Nata a Lodi il 19 marzo 1984, Bianca Balti ha 38 anni ed è una delle più importanti e famose supermodelle italiane degli ultimi anni.

Fa il suo debutto nel mondo della moda nel 2005, quando firma un contratto in esclusiva con Dolce & Gabbana per una campagna pubblicitaria internazionale. Da allora si è fatta strada sulle passerelle, sfilando e posando per i più grandi brand di moda internazionali. In carriera lavorato con Rolex, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Victoria’s Secret, Christian Dior, H&M, L’Oreal e Diesel. Posa inoltre per molti servizi fotografici e copertine di diverse importanti riviste di moda, tra cui Velvet, la versione giapponese e spagnola di Vogue, l’edizione italiana di Elle e quella francese di Playboy.

Insieme a Eva Riccobono e Maria Carla Boscono, è una delle tre modelle italiane più pagate del nuovo secolo.

Negli ultimi anni ha raccolto un enorme seguito sul suo profilo Instagram. La modella condivide con il suo folto gruppo di oltre un milione di follower sia momenti della propria vita quotidiana che scatti professionali e foto legate ai suoi nuovi progetti. Di recente è sbarcata anche su Youtube, con la serie di interviste A letto con Bianca. “È un format per celebrare la sorellanza, sempre e comunque.” –spiega la descrizione del primo episodio, in cui intervista la fotografa di moda Nima Benati– “Perché insieme siamo più forti! Bianca intervisterà, parlerà e si confiderà con 6 donne incredibili, che, come lei e come voi, hanno qualcosa da dire e vogliono essere d’ispirazione”.

View this post on Instagram A post shared by Bianca Balti (@biancabalti)

Vita privata: fidanzato, figlie

In passato Bianca Balti è stata sposata con il fotografo Christian Lucidi, con la quale ha avuto sua figlia Matilde, nata nel 2007. I due sono stati insieme per quattro anni, prima di separarsi nel 2010.

Nel 2015, la modella comincia una relazione con il californiano Matthew McRae, con il quale ha una figlia nello stesso anno, Mae. La coppia si sposa nel 2017, ma il loro matrimonio dura solo cinque mesi. Oggi Bianca Baldi vive ancora a Los Angeles, con la sua seconda figlia. La sua primogenita, Matilde, vive invece a Parigi, insieme a suo padre Christian Lucidi.

Nel 2019 si lega sentimentalmente con Sal Lahoud, regista e imprenditore nel campo della finanza.

I tre anni di relazione con Lahoud hanno un enorme impatto sulla modella che decide di congelare i suoi ovociti. “L’ho fatto lo scorso anno, alla fine di una relazione fatta di dinamiche tossiche” -racconta Bianca su Instagram, riferendosi al suo rapporto con Lahoud- “Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre alla presenza di quell’uomo e in generale di una relazione. Si spendeva molto nell’argomentare il perché io avessi bisogno di lui, ma non lui di me.

Si accertava che lo capissi e che non me lo dimenticassi. Me ne parlava in modo calmo, razionale e logico. E io, ovviamente, gli credevo. Piangevo, sbattevo la testa al muro, mi disperavo. L’indipendenza di cui avevo bisogno era quella riproduttiva Per me è stata un’esperienza traumatica, perché ho incontrato il medico solo il giorno dell’intervento. E poi l’ho fatto in un momento difficile della mia vita, perché non avevo il supporto di un fidanzato, era un momento di dolore per la separazione”.