Tiziano Ferro rassicura i fan: “Non ho paura”. Cos’è il nodulo alla corda vocale diagnosticato al cantante?

Tiziano Ferro è ritornato a parlare sui social del suo problema di salute. Il cantante ha rassicurato i fan e ha ringraziato anche i medici. Ecco cos’è stato diagnosticato di preciso al cantante e cosa comporta per la sua carriera.

Tiziano Ferro rassicura i fan: “Non ho paura”

Dopo il suo ultimo concerto in Sardegna dove ha chiuso il suo tour estivo, Tiziano Ferro ha fatto sapere ai suoi fan che dovrà operarsi per un nodulo ad una corda vocale. Lo aveva annunciato il cantante sui suoi canali social, dove aveva ringraziato anche tutto il suo pubblico per la partecipazione ai concerti. “Ora posso dirvi la verità – ha infatti detto Ferro – Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città”.

Poi, dopo qualche giorno, l’artista è tornato a parlare su Instagram: “Non ho paura”. Rassicura, dunque, i suoi fan: “Non sono in ansia, affronterò questa cosa con tranquillità“. “I dottori mi rivedranno tra un paio di mesi perché adesso ho sforzato molto la voce. Tra due mesi capiremo come procedere” spiega.

Cos’è il nodulo alla corda vocale diagnosticato al cantante?

Il nodulo diagnosticato a Ferro si tratta di un trauma cronico alle corde vocali dovuto al fatto di urlare, cantare o gridare oppure usare una frequenza bassa innaturale abitualmente. I noduli possono svilupparsi anche nei bambini. Il trattamento dei noduli alle corde vocali consiste nell’evitare qualsiasi irritante laringeo e nel riposo della voce. Quiandi, può essere necessaria la fonoterapia praticata da un terapista del linguaggio (logopedista) per insegnare al paziente a parlare o a cantare senza sforzare le corde vocali.

