Tiziana Baudo, chi è la figlia ed ex assistente di Pippo Baudo: vita privata, carriera, età

Chi è Tiziana Baudo, figlia di Pippo Baudo. In passato sua segretaria e assistente, si è costruita come suo padre una carriera nel mondo dello spettacolo. Cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Tiziana Baudo, figlia di Pippo Baudo: vita privata, carriera, età

Nata nel 1971, Tiziana Baudo ha 53 anni ed è la figlia di Pippo Baudo, la secondogenita del conduttore dopo il riconoscimento di Alessandro Baudo nel 1996. Sua madre è la prima moglie dell’ex patron di Sanremo, Angela Lippi. Tiziana è molto grata ad entrambi i suoi genitori per il loro supporto e amore incondizionato, come ha spiegato in una recente intervista concessa a Quotidiano.it: “Loro sono le mie colonne portanti. Hanno uno splendido rapporto di stima e affetto e nel giorno delle nozze hanno vissuto e condiviso insieme l’emozione e la commozione del momento. E’ stato un giorno indimenticabile!”.

Tiziana ha seguito le orme di suo padre, costruendosi una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha fatto gavetta lavorando insieme a Baudo, dandogli una mano a gestire i suoi impegni televisivi come segretaria e assistente: “Ho iniziato a fare questo lavoro al fianco di papà, cercando di apprendere il più possibile. Dopodiché, ho cercato e trovato una mia strada, dapprima in ambito discografico poi radiofonico e televisivo”. Oggi è molto attiva dietro le quinte e collabora da circa vent’anni con RTL 102.5, dove si occupa principalmente di Pubbliche Relazioni ed Organizzazione Eventi. Gestisce inoltre il booking degli ospiti di diverse trasmissioni televisive di spessore.

Vita privata: marito, figli

Tiziana Baudo è sposata da diversi anni con Mirko Mengozzi, speaker radiofonico e voce di Radio Italia. Innamoratissimi, hanno convolato a nozze nell’estate del 2009. Dalla loro unione sono nati due figli, una coppia di bellissimi gemelli, Nicholas e Nicole. I due sono nati nel 2010 e ad oggi dovrebbero avere circa 13 anni.