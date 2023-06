Alessandro Baudo, chi è il figlio di Pippo Baudo: vita privata, carriera, madre

Chi è Alessandro Baudo, primo figlio di Pippo Baudo. Riconosciuto solo nel 1996, è nato da una relazione segreta tra il conduttore e Mirella Adinolfi. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Alessandro Baudo, figlio di Pippo Baudo: vita privata, carriera, madre

Nato a Roma nel 1962, Alessandro Baudo, detto Alex, ha 61 anni ed è il primo figlio del celebre conduttore Pippo Baudo. Sua madre è uno dei primi amori del presentatore, Mirella Adinolfi, che all’epoca della relazione era tuttavia sposata con il dirigente RAI Tullio Formosa. Per questo motivo la verità sulla sua paternità gli fu nascosta per moltissimi anni. Durante la sua infanzia Baudo andava spesso a trovare Alessandro, che all’epoca era convinto che fosse solo un suo lontano zio. La verità venne a galla anni dopo, quanto Tullio Formosa, malato e prossimo alla morte, decide di svelargli l’identità di suo padre.

Baudo lo ha riconosciuto ufficialmente nel 1996 e da allora i due hanno cominciato a costruirsi un vero rapporto. Ad oggi i due sono molto legati e si vedono spesso. Lo ha spiegato lo stesso Alessandro in un’intervista concessa a Storie Italiane: “Ci sentiamo spesso e ci vogliamo bene. Il nostro è un classico rapporto tra padre e figlio. Anche con mia sorella Tiziana: ci sentiamo, sta bene. E’ a Milano con i figli, fa la madre e lavora”. Alex stima molto il conduttore e si ritiene molto simile a lui: “Credo che più che altro ciò che noto è che somiglia molto come lavoriamo. Io sono molto preciso in ciò che faccio e serio, lui anche: questa è una cosa bellissima, perché noto proprio il padre e il figlio”.

Carriera e vita privata, che lavoro fa?

Alessandro Baudo si è costruito una carriera come musicista e ha vissuto gran parte della sua vita in Australia: “Ho fatto uscire sette dischi fino adesso, l’ultimo è un disco live fatto in Australia perché volevo avere un suono fresco senza troppe calcature. Ora sono in giro per il mondo per fare promozione. Una canzone italiana? Sì, ne ho fatte: ho fatto anche un medley su Gino Paoli”. Nel 2022, l’artista ha deciso di tornare nel Bel Paese e si è trasferito a Terni: “Mi sono subito innamorato di questa città. È centrale, c’è tutto. Mi ha colpito la sua varietà e la somiglianza di alcuni punti con Sydney. Altri scorci ancora mi riportano in Canada, dove ho passato tanto tempo”.

Negli anni Alex Baudo si è costruito una bella famiglia. Ha un figlio, Sean, nato nel 1990, che gli ha dato una nipotina nel 2010. “Pippo ha conosciuto mio figlio.” -ha raccontato il musicista- “È venuto spesso in Italia con me. Papà ha dimostrato un affetto bellissimo, gli vuole molto bene. Purtroppo la bimba ancora non l’ha conosciuta, è troppo piccola, ma vuole conoscerla: anche io avrei grandissimo piacere di averli qui. Più che io, è mio figlio che le sta raccontando di mio padre e che è un grande della televisione italiana”.