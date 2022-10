Moreno Porcu, chi è il nuovo maestro di Ballando con le stelle

A Ballando con le stelle 2022 quest’anno, come new entry, ci sarà anche il maestro e ballerino Moreno Porcu. Ecco chi è.

Chi è Moreno Porcu

Moreno Porcu, ballerino professionista sardo di Ballando con le stelle 2022, è un nuovo maestro del programma televisivo di Rai 1. Trentaquattro anni, è nato a Uta, in provincia di Cagliari, il 15 novembre 1988 sotto il segno zodiacale dello Scorpione.La sua passione per la danza inizia molto presto, tanto che inizia a calcare i primi palchi dal 2003.

Oggi ballerino professionista, nella sua carriera ha conquistato ben due vittorie nazionali, confermandosi come campione italiano di danza latino-americana per due anni consecutivi. Nella sua esperienza a Ballando, andrà in pista con Alex Di Giorgio, ex nuotatore che si mette alla prova nel ballo.

I due saranno la prima coppia di concorrenti dichiaratamente omosessuali a partecipare a Ballando con le Stelle.

Passioni

Porcu, oltre a essere ballerino professionista, è anche animatore di zumba e istruttore di danza e fitness.

Nella sua carriera, inoltre, ha fatto parte nel corpo di ballo dello Brendan Cole Live e di Burn the Floor.

Gli altri maestri