Tennis, la 34esima edizione dei Palermo Ladies Open. VIDEO

Numerose le tenniste azzurre che hanno preso parte all’edizione 2023 dei Palermo Ladies Open, a dimostrazione della forte crescita del movimento tennistico femminile italiano. La manifestazione si è svolta dal 15 al 23 luglio: giocatrici provenienti da ogni parte del mondo si sono messe alla prova mostrando il loro talento e soprattutto la loro passione, rendendo il torneo una vera e propria celebrazione del tennis femminile.

La tennista Camilla Rosatello, intervistata da Intesa Sanpaolo, Silver Sponsor del torneo, ha commentato: “Sono molto felice di poter partecipare al Palermo Ladies Open. Non è semplice dopo un torneo in erba come quello di Gaiba arrivare a giocare sulla terra rossa, ma se si riesce ad adattarsi si può giocare molto bene”.

A trionfare sui campi in terra rossa del Country Time Club di Palermo è stata la cinese Qinwen Zheng, che ha battuto in 3 set (4-6, 6-1, 1-6) l’azzurra Jasmine Paolini.