Enzo Paolo Turchi oggi: amore con Carmen Russo, figlia, Isola dei Famosi

Enzo Paolo Turchi è un noto ballerino italiano. Classe ’49, napoletano, il coreografo e insegnante di ballo è apparso più volte in televisione. Da più di 30 anni non ha occhi che per la moglie Carmen Russo, di cui è ancora innamoratissimo, e dalla quale ha avuto la figlia Maria tramite fecondazione assistita. Ecco chi è Enzo Paolo Turchi.

Enzo Paolo Turchi oggi

Enzo Paolo Turchi nasce a Napoli il 19 luglio 1949. Si diploma prestissimo in danza classica alla Scuola del Teatro San Carlo di Napoli, iniziando così a esibirsi in numerosi palcoscenici italiani ed europei, tutti di rilievo. Si distingue per i propri desideri di innovazione, e negli anni ’70 è tra i creatori della prima scuola di danza moderna nostrana. Subito dopo approda in televisione, sempre nella veste di ballerino.

È così che arriva a danzare con Raffaella Carrà, nel 1971, il famoso Tuca Tuca. Da allora si trova coinvolto in numerosi progetti all’estero, finché circa dieci anni dopo passa a Mediaset, alla trasmissione Drive In, durante la quale conosce Carmen Russo, sua futura moglie. Nel frattempo partecipa a svariati programmi e festival, dedicandosi anche ai reality show. La sua prima apparizione la fa ne L’Isola dei Famosi, occasione in cui viene svelata maggiormente la sua personalità e si conoscono dei dettagli più intimi della sua vita. In particolare, emerge il forte legame con la compagna di vita Carmen Russo, alla quale non manca di fare tenere dediche tutt’oggi.

La vita privata del ballerino

Enzo Paolo Turchi conosce Carmen Russo nel 1983 nella trasmissione Drive In. Quattro anni dopo i due convolano a nozze, mentre è nel 2013 che nasce la figlia Maria, voluta fortemente dalla coppia e venuta al mondo grazie alla fecondazione assistita. Infatti all’epoca Enzo Paolo Turchi ha 64 anni, mentre Carmen Russo 54.

Tuttora marito e moglie sembrano legati da un profondo amore, e sui social il ballerino posta spesso dei contenuti insieme alla figlia Maria che lo dipingono come un tenero e attento padre. Nel settembre 2021 Carmen Russo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, e il marito non ha mancato di farle una dolce sorpresa.