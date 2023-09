Grazia Letizia Veronese, chi è la vedova di Lucio Battisti: vita privata e rapporto con il cantante

Grazia Letizia Veronese è la vedova del cantante Lucio Battisti ma è stata anche la collaboratrice e in particolare la paroliera di alcune canzoni del marito. Dopo la morte ha difeso e gestito il patrimonio musicale dell’artista.

Grazia Letizia Veronese, chi è: vita privata

Grazia Letizia Veronese è nata il 21 luglio 1943 a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Il suo nome è conosciuto in particolare per essere stata la moglie del cantante Lucio Battisti. La sua vita nel mondo dello spettacolo e della musica inizia come segretaria negli anni 60′ nel Clan Celentano di Adriano Celentano. Poi, dopo aver sposato Battisti inizia ad avere un ruolo anche professionale ed artistico nella vita del cantante: infatti scriverà alcuni testi delle canzoni del marito, sancendo la definitiva rottura con Mogol.

I due si sposano con una cerimonia civile il 3 settembre 1976 e hanno un figlio, Luca Carlo Filippo. Dopo la morte del cantante, madre e figlio si stabiliscono a Rimini e si occupano così del patrimonio musicale dell’artisti con diverse cause affrontate con le case discografiche e produzioni. L’ultima con la Sony.

Il rapporto con Lucio Battisti

Letizia Veronese e Lucio Battisti si incontrano per la prima volta nel 1968 al Festival di Sanremo. Il fidanzamento ufficiale arriva dopo un anno e poi decidono di sposarsi. Tra loro nasce un rapporto d’amore ma anche artistico. Il loro album del 1982, “E già”, vede la firma di Grazia sotto lo pseudonimo “Velezia”.