Chi è Clementino, cantante tra hip hop e freestyle

Clementino è un cantante cresciuto nell’entroterra napoletano che si è fatto spazio nel panorama musicale italiano. Il suo stile è principalmente hip hop ma è molto abile anche nel freestyle.

Chi è Clementino: esordi e carriera

Nato il 21 dicembre 1982, Clementino è un cantante il cui nome è Clemente Maccaro. All’età di 14 anni mosse i primi passi nell’hip hop a Napoli dove entra nella Trema Crew e successivamente nei TCK (conosciuto gruppo partenopeo). Il suo album di debutto fu Napolimanicomio del 2006 fu quello che lo affacciò nel panorama musicale e fu un trampolino di lancio a diverse collaborazioni importanti (una delle quali con Fabri Fibra). Nel dicembre 2011 pubblica il suo secondo lavoro, I.E.N.A, dove racconta maggiormente anche ambiti di se stesso seguito dall’album Armageddon nel 2012 seguito di lì a poco dal nuovo album Mea Culpa. Grazie a collaborazioni importanti come quelle di Fabri Fibra, Marracash ed Ensi nell’aprile 2015 pubblicherà un nuovo lavoro Miracolo! che avrà un grande successo anche in radio seguito nel 2017 da Vulcano. Risale invece al 2019 il suo progetto discografico Tarantelle che include anche i singoli Mare di Notte e Chi vuol essere milionario?. Tappa importante della sua carriera è la sua collaborazione con Gigi d’Alessio in merito ai singoli Buongiorno e Como suena il corazòn. Uno dei suoi ultimi singoli, Partenope, è un omaggio alla sua città.

Clementino e la televisione

Clementino è un cantante che ha iniziato, soprattutto negli ultimi anni, ad avere sempre più dimestichezza anche con il mezzo televisivo. Nel 2014, ad esempio, ha partecipato al reality show Pechino Express partecipando assieme al fratello Paolo Maccaro (anche lui cantante). La sua prima partecipazione al Festival di Sanremo è del 2015 quando nella sezione “Campioni” porta il brano Quando sono lontano arrivando settimo. Nel 2017 si ripresenta al festival con il brano Ragazzi Fuori che però arriva sedicesimo nella classifica finale. Dal novembre 2020 ha accettato la sfida di essere giudice del programma Rhe Voice Senior trasmesso in prima serata su Rai 1.

Compagna ed ex fidanzate

Clementino è dal 2021 fidanzato con Martina Difonte che è una cantante, ballerina e attrice. La nuova avventura sentimentale del cantante è stata ufficializzata anche su Instagram, dove il rapper riferendosi alla fidanzata l’ha chiamata “la mia vita”. Prima di questa relazione, Clementino secondo le riviste di cronaca rosa ha avuto flirt anche con diverse donne come Adriana Pelusi, Maria Rodriguez, Marianna Vertola, Valeria Sammarco.

La lotta contro la cocaina

La vita del cantante, come lui stesso ha raccontato, ha avuto un incontro anche con il mondo della cocaina. Per due anni infatti l’artista ha dovuto fermarsi per guarire da questo tipo di dipendenza e l’album Tarantelle è proprio dedicato a quel periodo. A Storie Digitali, parlando dell’argomento, aveva rivelato che ““Quando hai un genitore che ti piange in faccia, capisci che devi smettere. E così mi sono ritrovato a pulire i cessi in comunità“.

Curiosità

Clementino ha una pagina instagram seguita da 1,2 milioni di follower ed è un grande appassionato anche di teatro. Nell’ottobre del 2013 Clementino si è impegnato nel promuovere la manifestazione contro i rifiuti tossici campani chiamata “Triangolo della morte” (area delimitata ai comuni di Nola, Acerra, Marigliano) dimostrando così una spiccata sensibilità ambientale e un grande attaccamento alla sua terra d’origine.