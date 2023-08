The Ferragnez Sanremo, trailer e data d’uscita dell’episodio speciale

The Ferragnez Sanremo Special, il trailer e la data d’uscita dell’episodio speciale. Scopriamo i retroscena dietro la partecipazione al Festival di Chiara Ferragni e Fedez. Cosa è successo davvero dietro le quinte?

The Ferragnez Sanremo Special, trailer e data d’uscita

Dopo mesi di chiacchiere e teorie, Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a gettare un po’ di luce sul dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023, con un episodio speciale di The Ferragnez. Con la terza stagione dello show ancora in bilico, la coppia più seguita del web si prepara a tornare su Prime Video con uno sguardo all’esperienza di Chiara come co-conduttrice all’Ariston e ai conflitti con Fedez dopo l’ormai famigerato bacio a Rosa Chemical. L’episodio dovrebbe svelare qualche dettaglio sul litigio della coppia dietro le quinte, per mesi oggetti di voci e speculazioni. Ecco il trailer dell’episodio speciale, che arriverà in streaming su Prime Video il prossimo 14 settembre.

La coppia parla della crisi, cosa è successo davvero post-Sanremo?

Nel trailer Chiara Ferragni e Fedez confermano che l’esperienza al Festival di Sanremo 2022 ha creato molte complicazioni al loro rapporto di coppia. Chiara afferma di aver sentito la pressione del suo esordio sul palco dell’Ariston. L’influncer ha spiegato di aver attraversato momenti di grande fragilità ed insicurezza durante quello che è stato senz’altro una delle esperienze più impegnative e delicate della sua carriera artistica: “Lo so che tutti si aspettano un passo falso…”. Da parte sua Fedez ha ammesso di non averle reso la vita facile: “Non ero completamente lucido, non sono proprio un facilitatore di tranquillità”. Il trailer si chiude con un altro assaggio della prospettiva di Chiara: “Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”.