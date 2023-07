A Milano, Fedez e la sua assistente hanno segnalato alla polizia un parcheggiatore abusivo di 60 anni, il quale è stato poi sanzionato e denunciato per esercizio abusivo della professione.

Fedez denuncia parcheggiatore abusivo a Milano

Come specifica la Repubblica Milano, che per prima ha riportato il fatto, il rapper e la sua collaboratrice hanno visto l’uomo operare più volte in via Doria, in zona Stazione Centrale. L’uomo, che ha circa 60anni, girava spesso tra le auto e indicava alle persone dove parcheggiare per poi chiedere soldi.