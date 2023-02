Le legge è uguale per Fedez e Rosa Chemical

In Italia la legge è uguale per tutti. Talmente uguale che una persona normale ci mette anni e anni ad ottenere una archiviazione per un procedimento giudiziario. Attenzione! Non stiamo parlando dei criminali. Stiamo parlando di gente che ha cause idiote, robe di condominio, oppure reati di opinione, tipo i giornalisti. Tutti ci mettono tanto. E i politici pure di più, perché ovviamente fa piacere ai pm stare sui giornali come a tutti gli altri.

Perché affollare i tribunali con le denunce a Fedez o a quell’altro imbecille che ha preso a calci le rose?

Ma se la legge è uguale per tutti, com’è che per Fedez e Rosa Chemical la denuncia per atti osceni in luogo pubblico è stata archiviata a tempo di record? Intendiamoci: già solo il fatto che qualche demente abbia presentato una denuncia per i due cantanti è cosa che solo nel Paese delle banane chiamato Italia. Ma perché affollare i tribunali con le denunce a Fedez o a quell’altro imbecille che ha preso a calci le rose? Non bastava una sana espulsione per qualche anno dai palcoscenici di Sanremo e via? Eh no, sempre la magistratura in mezzo alle scatole. Dopodiché almeno li avessero tenuti a bagnomaria per 3-4-5 anni.

Ci sono migliaia di persone che dopo un tempo biblico ancora non sanno che fine hanno fatto le loro pendenze

No, in 10 giorni loro archiviati, e ci sono migliaia di persone che dopo un tempo biblico ancora non sanno che fine hanno fatto le loro pendenze. Questa è l’Italia. E sì, serve una riforma della giustizia, oltre che un po’ di buon senso.